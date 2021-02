Che Dio ci aiuti 6: la trama della prossima puntata, l’ottava

Cosa succederà nella prossima puntata di Che Dio ci aiuti 6 (l’ottava) in onda giovedì 18 febbraio 2021 su Rai 1? La trama dell’ottava puntata rivela che nel primo episodio dal titolo “Chi è senza peccato?” Ginevra spiazzerà completamente Nico nel momento in cui deciderà di lasciarlo. L’ex novizia metterà la parola “fine” alla loro storia d’amore, nonostante insieme avessero progettato le nozze e quindi stavano per realizzare il sogno di diventare marito e moglie a tutti gli effetti. Un duro colpo per Nico, il quale però non intenderà darsi per vinto e proverà a combattere con tutto se stesso per fare in modo che Ginevra cambi idea. Tra i due tornerà il sereno oppure no? E poi ancora Azzurra e Penny decideranno di aiutare Monica a prendere consapevolezza dei reali sentimenti che prova nei confronti del suo ex fidanzato Nico. A quanto, pare, infatti, il sentimento della dottoressa nei confronti di Nico non si è ancora sopito del tutto e potrebbero tornare a galla al più presto. La trama della prossima puntata di Che Dio ci aiuti 6, inoltre, racconta che suor Angela accoglierà all’interno del convento un nuovo seminarista.

A seguire andrà in onda il secondo episodio dal titolo “Il regalo più bello”. La frequentazione tra Primo ed il giovane Erasmo diventerà sempre più evidente e tale situazione finirà per risvegliare la gelosia di suor Angela. Nico comincerà a sentirsi in colpa per Ginevra e deciderà così di confidarsi e confrontarsi con la sua ex. Monica, quindi, si ritroverà nella posizione di consolare Nico dopo la cocente batosta ricevuta da Ginevra ma al tempo stesso proverà anche a fare di tutto per mostrargli i suoi sentimenti. Come andrà a finire questa situazione?

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni della prossima puntata (l’ottava) di Che Dio ci aiuti 6, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? L’ottava puntata della serie tv, come detto, va in onda il 18 febbraio 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

Location

Dove è stata girata (le location) la sesta (6) stagione di Che Dio ci aiuti? Per la terza volta, la fiction Lux Vide ha cambiato luoghi: le prime due stagioni sono state girate a Modena; la terza, la quarta e la quinta a Fabriano; la sesta, invece, vede i personaggi ad Assisi, dove sono avvenute le riprese nel corso dell’estate scorsa, di fronte a tutte le difficoltà imposte dall’emergenza sanitaria. Gli interni, invece, sono stati girati a Roma.

