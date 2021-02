Che Dio ci aiuti 6: la trama della prossima puntata, la nona

Cosa succederà nella prossima puntata di Che Dio ci aiuti 6 (la nona) in onda giovedì 25 febbraio 2021 su Rai 1? La trama della nona puntata rivela che nel primo episodio l’attenzione sarà incentrata su Primo. Le sue condizioni di salute andranno incontro a un netto peggioramento e il padre di suo Angela necessiterà al più presto di un urgente trapianto di rene. L’unico che potrebbe essere compatibile per la donazione è Erasmo: tuttavia il ragazzo si mostrerà molto reticente nel sottoporsi al test per scoprire se è idoneo oppure no. Un atteggiamento che non passerà affatto inosservato e che non farà altro che accrescere ancora di più i dubbi di suor Angela, sull’onestà del ragazzo che ha accolto all’interno del suo convento. La trama della prossima puntata (la penultima) di Che Dio ci aiuti 6, rivela che Azzurra vorrebbe che Monica prendesse in affido la piccola Penny. Monica, però, apparirà sempre più distratta dall’arrivo in convento di Edo, figlio di Luca. Per Nico e Monica questo rappresenterà un tuffo nel passato, che hanno vissuto assieme prima che le loro strade si dividessero.

Nel secondo episodio della prossima puntata di Che Dio ci aiuti 6 (la nona), arriverà il giorno del fatidico trapianto di Primo e tutti saranno in grande apprensione e preoccupazione. L’operazione andrà a buon fine? Primo riuscirà a salvarsi? Proprio mentre Primo si troverà in sala operatoria, Suor Angela verrà a conoscenza di una verità a dir poco sconvolgente che riguarda suo padre. Trattasi di una nuova scoperta che potrebbe avere delle ripercussioni importanti. Intanto Azzurra proverà a nascondere a suor Costanza una sua colpa, mentre Nico sarà alle prese con un nuovo caso legale. Nel caso sarà coinvolta anche la sorella di Nico, Miriam.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni della prossima puntata (la nona) di Che Dio ci aiuti 6, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? L’ottava puntata della serie tv, come detto, va in onda il 25 febbraio 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

Location

Dove è stata girata (le location) la sesta (6) stagione di Che Dio ci aiuti? Per la terza volta, la fiction Lux Vide ha cambiato luoghi: le prime due stagioni sono state girate a Modena; la terza, la quarta e la quinta a Fabriano; la sesta, invece, vede i personaggi ad Assisi, dove sono avvenute le riprese nel corso dell’estate scorsa, di fronte a tutte le difficoltà imposte dall’emergenza sanitaria. Gli interni, invece, sono stati girati a Roma.

