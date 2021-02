Che Dio ci aiuti 6: la trama della prossima puntata, la decima (finale di stagione)

Cosa succederà nella prossima puntata di Che Dio ci aiuti 6 (la decima e ultima, il finale di stagione) in onda giovedì 11 marzo 2021 su Rai 1? La trama della decima e ultima puntata rivela che nel primo episodio suor Angela scoprirà finalmente tutta la verità su suo padre. Nonostante questo, però, non saprà se dirla a Erasmo oppure mantenere ulteriormente il riserbo. Intanto Nico si dedicherà ai preparativi per il suo atteso matrimonio con Ginevra: a dargli una mano in questa fase sarà la sua ex fidanzata Monica. Sarà proprio in questo contesto che l’inconscio gli tirerà un brutto scherzo. Intanto Azzurra si sentirà una super suora a tutti gli effetti, mentre Carolina si comporterà in maniera strana.

Nella prossima puntata di Che Dio ci aiuti 6 (finale di stagione) poi vedremo Erasmo che verrà messo al corrente della verità legata a Primo. Tuttavia questa confessione non scalfirà più di tanto il ragazzo, che apparirà a tratti irremovibile. Proprio per questo motivo suor Angela comincerà a nutrire dei seri sospetti sul conto di Erasmo: teme, infatti, che nasconda qualcosa. A quanto sembra, anche questa volta la suora non si sbaglierà, visto che Erasmo sembrerà avere un piano “segreto” da mettere in atto nel finale di stagione. Intanto Nico e Ginevra si prepareranno al fatidico giorno del sì sull’altare.

I colpi di scena nella prossima puntata di Che Dio ci aiuti 6 (finale di stagione) non sono finiti qui: per il gran finale di questa stagione è infatti prevista anche la partecipazione di Can Yaman. La star turca, che sta conquistando il pubblico di Canale 5 con la serie tv DayDreamer – Le ali del sogno, si affaccerà per la prima volta nel mondo di suor Angela e vestirà i panni di un barista, che potrebbe arrivare a far perdere la testa ad Azzurra…

Abbiamo visto le anticipazioni della prossima puntata (la decima e ultima – finale di stagione) di Che Dio ci aiuti 6, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? L’ottava puntata della serie tv, come detto, va in onda il 25 febbraio 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

Dove è stata girata (le location) la sesta (6) stagione di Che Dio ci aiuti? Per la terza volta, la fiction Lux Vide ha cambiato luoghi: le prime due stagioni sono state girate a Modena; la terza, la quarta e la quinta a Fabriano; la sesta, invece, vede i personaggi ad Assisi, dove sono avvenute le riprese nel corso dell’estate scorsa, di fronte a tutte le difficoltà imposte dall’emergenza sanitaria. Gli interni, invece, sono stati girati a Roma.

