Che Dio ci aiuti 6: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, giovedì 7 gennaio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Che Dio ci aiuti 6, la serie comedy ambientata nel convento più stravagante della tv, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. Ma cosa succederà stasera nel corso della prima puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella prima puntata di Che Dio ci aiuti 6 Suor Angela (Elena Sofia Ricci) dovrà fare i conti con il suo passato. Intanto al Convento ritornerà Monica, l’ex fidanzata di Nico. La ragazza è diventata apatica, Suor Costanza cercherà di scuoterla. Nico e Ginevra intanto hanno in progetto di sposarsi ma l’arrivo di Monica turberà Ginevra. Secondo le anticipazioni della prima puntata, Azzurra si preparerà al noviziato ma sarà davvero pronta a lasciare la sua vita di prima? Nel frattempo Ginevra farà andare su tutte le furie Nico e Azzurra cercherà di aiutare la piccola Penny che da quando ha perso entrambi i genitori in un incidente non parla più.

Che Dio ci aiuti 6: il cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Che Dio ci aiuti 6, ma qual è il cast completo della serie tv? Nel cast oltre ad Elena Sofia Ricci (Suor Angela) ritroviamo Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza, Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi), Gianmarco Saurino (Nico), Diana Del Bufalo (Monica), Simonetta Columbu (Ginevra) Pierpaolo Spollon (Emiliano), Erasmo Genzini (Erasmo), Luigi Diberti (Primo). Irene Ferri (Elisa), Isabella Mottinelli (Carolina), Christian Monaldi (Edoardo), Olimpia Noviello (Penelope) e Damiano Cuccuru (Mattia).

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata di Che Dio ci aiuti 6, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La prima puntata della serie tv, come detto, va in onda oggi – 7 gennaio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Che Dio ci aiuti 6 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata Che Dio ci aiuti 6: le anticipazioni sulla prossima puntata, la seconda Che Dio ci aiuti 6: il cast completo della sesta stagione