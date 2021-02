Che Dio ci aiuti 6: le anticipazioni (trama e cast) della nona puntata

Questa sera, giovedì 25 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la nona puntata di Che Dio ci aiuti 6, la serie comedy ambientata nel convento più stravagante della tv, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. Ma cosa succederà stasera nel corso della nona puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Le anticipazioni sulla trama della nona puntata di Che Dio ci aiuti 6 rivelano che nel primo episodio l’attenzione sarà incentrata su Primo. Le sue condizioni di salute andranno incontro a un netto peggioramento e il padre di Suor Angela necessiterà al più presto di un urgente trapianto di rene. L’unico che potrebbe essere compatibile per la donazione è Erasmo: tuttavia il ragazzo si mostrerà molto reticente nel sottoporsi al test per scoprire se è idoneo oppure no. Un atteggiamento che non passerà affatto inosservato e che non farà altro che accrescere ancora di più i dubbi di suor Angela sull’onestà del ragazzo. Azzurra poi vorrebbe che Monica prendesse in affido la piccola Penny. Monica, però, apparirà sempre più distratta dall’arrivo in convento di Edo, figlio di Luca. Per Nico e Monica questo rappresenterà un tuffo nel passato, che hanno vissuto assieme prima che le loro strade si dividessero.

Nel secondo episodio della nona puntata di Che Dio ci aiuti 6 arriverà il giorno del fatidico trapianto di Primo e tutti saranno in grande apprensione e preoccupazione. L’operazione andrà a buon fine? Primo riuscirà a salvarsi? Proprio mentre Primo si troverà in sala operatoria, Suor Angela verrà a conoscenza di una verità a dir poco sconvolgente che riguarda suo padre… Intanto Azzurra proverà a nascondere a suor Costanza una sua colpa, mentre Nico sarà alle prese con un nuovo caso legale. Nel caso sarà coinvolta anche la sorella di Nico, Miriam…

Che Dio ci aiuti 6: il cast

Abbiamo visto la trama della nona puntata di Che Dio ci aiuti 6, ma qual è il cast completo della serie tv? Nel cast oltre alla protagonista assoluta Elena Sofia Ricci (Suor Angela) ritroviamo Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza, Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi), Gianmarco Saurino (Nico), Diana Del Bufalo (Monica), Simonetta Columbu (Ginevra) Pierpaolo Spollon (Emiliano), Erasmo Genzini (Erasmo), Luigi Diberti (Primo). Irene Ferri (Elisa), Isabella Mottinelli (Carolina), Christian Monaldi (Edoardo), Olimpia Noviello (Penelope) e Damiano Cuccuru (Mattia).

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni (trama e cast) della nona puntata di Che Dio ci aiuti 6, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La quinta puntata della serie tv, come detto, va in onda oggi – 25 febbraio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

