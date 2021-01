Che Dio ci aiuti 6 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, domenica 10 gennaio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Che Dio ci aiuti 6, la serie comedy ambientata nel convento più stravagante della tv, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. Dove vedere la seconda puntata di Che Dio ci aiuti 6 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La seconda puntata della serie tv, come detto, va in onda oggi – domenica 10 gennaio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre).

Che Dio ci aiuti 6 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la seconda puntata di Che Dio ci aiuti 6, ma quante puntate sono previste? In tutto saranno 10 le puntate in onda su Rai 1. Di seguito la probabile programmazione tv di Che Dio ci aiuti 6 (attenzione: potrebbero esserci modifiche):

Prima puntata: giovedì 7 gennaio 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: domenica 10 gennaio 2021 OGGI

Terza puntata: giovedì 14 gennaio 2021

Quarta puntata: giovedì: 21 gennaio 2021

Quinta puntata: giovedì 28 gennaio 2021

Sesta puntata: giovedì 4 febbraio 2021

Settima puntata: giovedì 11 febbraio 2021

Ottava puntata: giovedì 18 febbraio 2021

Nona puntata: giovedì 25 febbraio 2021

Decima puntata: ? marzo 2021

