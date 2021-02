Che Dio ci aiuti 6: cosa succederà prossima puntata, la settima

Cosa succederà nella prossima puntata di Che Dio ci aiuti 6 (la settima) in onda giovedì 11 febbraio 2021 su Rai 1? La trama della settima puntata rivela che suor Angela e suo padre Primo si metteranno alla ricerca di Vanessa. I due, infatti, prima di raccontare tutta la verità ad Erasmo sulle sue origini, vogliono essere prima certi e quindi impossessarsi di notizie e fonti sicure. Riuscirà l’indagine della suora a portare alla luce ciò che immagina? Azzurra, invece, cercherà in tutti i modi di favorire un nuovo avvicinamento tra Penny e Monica: quest’ultima, però, apparirà con la testa altrove. In questo ultimo periodo la ragazza non fa altro che pensare alla sua relazione con Emiliano, che le causerà qualche distrazione di troppo.

Nella prossima puntata di Che Dio ci aiuti 6, in onda l’11 febbraio 2021 su Rai 1, vedremo Ginevra che prenderà una decisione importante e al tempo stesso inaspettata. La ragazza, infatti, maturerà la scelta di allontanarsi per un po’ dal convento, così da poter fare chiarezza sui suoi sentimenti. Nico ed Erasmo, invece, si ritroveranno costretti a dover affrontare una convivenza che si preannuncerà particolarmente complicata per entrambi. Intanto anche Monica dovrà capire quello che vuole realmente dalla sua relazione con Emiliano.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni della prossima puntata (la settima) di Che Dio ci aiuti 6, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La quinta puntata della serie tv, come detto, va in onda il 4 febbraio 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

Location

Dove è stata girata (le location) la sesta (6) stagione di Che Dio ci aiuti? Per la terza volta, la fiction Lux Vide ha cambiato luoghi: le prime due stagioni sono state girate a Modena; la terza, la quarta e la quinta a Fabriano; la sesta, invece, vede i personaggi ad Assisi, dove sono avvenute le riprese nel corso dell’estate scorsa, di fronte a tutte le difficoltà imposte dall’emergenza sanitaria. Gli interni, invece, sono stati girati a Roma.

