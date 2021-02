Che Dio ci aiuti 6: cosa è successo nella sesta puntata, riassunto

Cosa è successo nella sesta puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda giovedì 4 febbraio 2021 su Rai 1? Nella sesta puntata della fiction con Elena Sofia Ricci abbiamo visto tanti colpi di scena.

Nel primo episodio dal titolo “Il mio angelo” Azzurra è andata alla ricerca della famiglia più adatta ad adottare la piccola Penny. La bimba, però, ha fin da subito avuto le idee molto chiare. Suor Angela invece ha proseguito ad essere tormentata dal dubbio riguardante Erasmo. La suora ha continuato a pensare che il ragazzo possa essere suo figlio: un pallino fisso che ha tormentato la suora interpretata da Elena Sofia Ricci e che l’ha portata ad andare avanti nella sua ricerca della verità. Intanto suor Costanza ha deciso d’iscrivere tutte le coppie presenti nel convento a una gara di ballo che è stata poi giudicata da Stefano De Martin (guest star della puntata).

Cosa è successo nel secondo episodio della sesta puntata di Che Dio ci aiuti 6 dal titolo “Segreti in famiglia”? Azzurra e suor Angela sono finalmente arrivate a scoprire tutta la verità sul passato di Fabio, lo zio di Penny. Intanto Erasmo è stato costretto a stare a letto e in questo periodo di convalescenza è stato assistito amorevolmente da suor Angela. Una vicinanza che è stata molto importante e ha fatto riaffiorare nuovi ricordi nella mente della suora. Al convento è poi arrivata la sorella di Suor Angela e il nodo Erasmo è stato sciolto. Il ragazzo non è nient’altro che il fratellastro di Suor Angela…

Abbiamo visto cosa è successo nella sesta puntata di Che Dio ci aiuti 6, ma quante puntate sono previste per la fiction di Rai 1? In tutto sono previste dieci puntate composte da due episodi ciascuna. Di seguito la probabile programmazione tv di Che Dio ci aiuti 6 (attenzione: potrebbero esserci modifiche):

Prima puntata: giovedì 7 gennaio 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: domenica 10 gennaio 2021 TRASMESSA

Terza puntata: giovedì 14 gennaio 2021 TRASMESSA

Quarta puntata: giovedì: 21 gennaio 2021 TRASMESSA

Quinta puntata: giovedì 28 gennaio 2021 TRASMESSA

Sesta puntata: giovedì 4 febbraio 2021 TRASMESSA

Settima puntata: giovedì 11 febbraio 2021 OGGI

Ottava puntata: giovedì 18 febbraio 2021

Nona puntata: giovedì 25 febbraio 2021

Decima puntata: marzo 2021

Abbiamo visto cosa è successo nella sesta puntata di Che Dio ci aiuti 6, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? Le puntate della serie tv, come detto, vanno in onda il giovedì alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

