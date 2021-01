Che Dio ci aiuti 6: cosa è successo nella prima puntata, riassunto

Cosa è successo nella prima puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda lo scorso giovedì 7 gennaio 2021 su Rai 1? Nella prima puntata della fiction Suor Angela (Elena Sofia Ricci) ha dovuto fare i conti con il suo passato. Intanto al Convento è tornata Monica, l’ex fidanzata di Nico. La ragazza è diventata apatica, Suor Costanza ha quindi provato a scuoterla. Nico e Ginevra intanto deciso di sposarsi ma l’arrivo di Monica ha turbato Ginevra. Azzurra si sta preparando al noviziato ma sarà davvero pronta a lasciare la sua vita di prima? Nel frattempo Ginevra ha mandato su tutte le furie Nico e Azzurra ha cercato di aiutare la piccola Penny che da quando ha perso entrambi i genitori in un incidente non parla più.

Quante puntate

Abbiamo visto cosa è successo nella prima puntata di Che Dio ci aiuti 6, ma quante puntate sono previste per la fiction di Rai 1? In tutto sono previste dieci puntate composte da due episodi ciascuna. Di seguito la probabile programmazione tv di Che Dio ci aiuti 6 (attenzione: potrebbero esserci modifiche):

Prima puntata: giovedì 7 gennaio 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: domenica 10 gennaio 2021 OGGI

Terza puntata: giovedì 14 gennaio 2021

Quarta puntata: giovedì: 21 gennaio 2021

Quinta puntata: giovedì 28 gennaio 2021

Sesta puntata: giovedì 4 febbraio 2021

Settima puntata: giovedì 11 febbraio 2021

Ottava puntata: giovedì 18 febbraio 2021

Nona puntata: giovedì 25 febbraio 2021

Decima puntata: marzo 2021

Streaming e tv

Abbiamo visto cosa è successo nella prima puntata di Che Dio ci aiuti 6, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? Le puntate della serie tv, come detto, vanno in onda il giovedì alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

