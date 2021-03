Che Dio ci aiuti 6: cosa è successo nella nona puntata, riassunto

Cosa è successo nella nona puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda giovedì 25 febbraio 2021 su Rai 1? Nella nona puntata della fiction con Elena Sofia Ricci abbiamo visto tanti colpi di scena.

Nel primo episodio l’attenzione è stata incentrata su Primo. Le sue condizioni di salute sono andate incontro a un netto peggioramento e il padre di Suor Angela ha avuto necessità al più presto di un urgente trapianto di rene. L’unico che poteva essere compatibile per la donazione era Erasmo… Azzurra poi ha spinto affinché Monica prendesse in affido la piccola Penny. Monica, però, è apparsa sempre più distratta dall’arrivo in convento di Edo, figlio di Luca. Cosa è successo nel secondo episodio della nona puntata di Che Dio ci aiuti 6? È arrivato il giorno del fatidico trapianto di Primo e tutti sono stati in grande apprensione e preoccupazione. Proprio mentre Primo si trovava in sala operatoria, Suor Angela è venuta a conoscenza di una verità a dir poco sconvolgente che riguarda suo padre…

Quante puntate

Abbiamo visto cosa è successo nella nona puntata di Che Dio ci aiuti 6, ma quante puntate sono previste per la fiction di Rai 1? In tutto sono previste dieci puntate composte da due episodi ciascuna. Di seguito la probabile programmazione tv di Che Dio ci aiuti 6 (attenzione: potrebbero esserci modifiche):

Prima puntata: giovedì 7 gennaio 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: domenica 10 gennaio 2021 TRASMESSA

Terza puntata: giovedì 14 gennaio 2021 TRASMESSA

Quarta puntata: giovedì: 21 gennaio 2021 TRASMESSA

Quinta puntata: giovedì 28 gennaio 2021 TRASMESSA

Sesta puntata: giovedì 4 febbraio 2021 TRASMESSA

Settima puntata: giovedì 11 febbraio 2021 TRASMESSA

Ottava puntata: giovedì 18 febbraio 2021 TRASMESSA

Nona puntata: giovedì 25 febbraio 2021 TRASMESSA

Decima puntata: giovedì 11 marzo 2021 OGGI

Streaming e tv

Abbiamo visto cosa è successo nella nona puntata di Che Dio ci aiuti 6, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? Le puntate della serie tv, come detto, vanno in onda il giovedì alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

