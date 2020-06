Che Dio ci aiuti 5: la trama e il cast della quarta puntata (episodi 7 e 8)

Che Dio ci aiuti 5: trama e cast quarta puntata (episodi 7 e 8)

Questa sera, giovedì 25 giugno 2020, alle ore 21,20 (circa) su Rai 1 va in onda Che Dio ci aiuti 5 con la replica della quarta puntata composta da 2 episodi (episodio 7: Fuori!; episodio 6: L’ultimo ricordo). Ma qual è la trama? Cosa succederà oggi? Di seguito le anticipazioni sui due episodi di Che Dio ci aiuti 5.

Episodio 7

Nel settimo episodio di Che Dio ci aiuti 5, Suor Angela scopre che Simona, una sua vecchia amica, ha preso appuntamento con Nico per una consulenza. La donna infatti ha dei problemi con l’ex marito Enrico, che intende chiedere l’affidamento esclusivo della figlia Carolina e dimostrare che lei è una pessima madre a causa del suo lavoro come consulente in una banca, che non le permette di dedicare abbastanza tempo alla figlia. Intanto, Maria si prepara per parlare con il padre per comunicargli la sua decisione di lasciare il dottorato. Nel frattempo, Gabriele accetta di parlare con Valentina per convincerla a rimanere, mentre Suor Angela organizza un piano particolare per mandare via ogni acquirente del convento. Durante la puntata Suor Angela scopre che Simona è rimasta coinvolta in una setta che la minaccia da vicino, di cui fa parte anche Ambra, la donna che spaccia per sua assistente e che le fa assumere delle pillole sospette.

Episodio 8

Nel secondo episodio (l’ottavo in totale) di oggi di Che Dio ci aiuti 5, Azzurra scopre che l’aspirante compratore è un suo ex fidanzato e fa di tutto per non incontrarlo. Suor Angela scopre che Alessandro, uno studente di Nico, è scappato da un centro di recupero per tossicodipendenti. Nico e Suor Angela sorprendono Viola con diecimila euro nella borsa. La ragazza, colta con le mani nel sacco, perde improvvisamente i sensi e viene trasportata in ospedale. Viola, entrata nel tunnel della droga, è responsabile della morte della madre ed è stata in prigione per 13 anni; per questo motivo il padre non ha più voluto saperne nulla di lei, cambiando città e cognome assieme ad Alessandro, che all’epoca non aveva ancora due anni. Dopo aver accusato Nico di aver cercato di sedurla, Ginevra si rende conto che è stata in realtà Patrizia a correggerle il succo d’arancia con della vodka e che tra lei e l’avvocato non è successo nulla. Suor Angela scopre tutto sulla novizia, mettendo a posto le cose con Patrizia, e nel mentre convince il padre di Alessandro a dare un’altra possibilità a Viola.

Il cast della quarta puntata

Abbiamo visto le anticipazioni sulla trama dei 2 episodi della quarta puntata di Che Dio ci aiuti 5 in onda oggi, ma qual è il cast? Di seguito l’elenco degli attori presenti nella quarta puntata in onda oggi su Rai 1:

Elena Sofia Ricci: suor Angela

Massimo Poggio: Marco Ferrari

Serena Rossi: Giulia Sabatini

Francesca Chillemi: Azzurra Leonardi

Miriam Dalmazio: Margherita Morbidelli

Laura Glavan: Nina Cristaldi

Lino Guanciale: Guido Corsi

Valeria Fabrizi: suor Costanza

Laura Gaia Piacentile: Cecilia Sabatini

Rosa Diletta Rossi: Chiara Alfieri

Cesare Christian Favoino: Davide Corsi

Sofia Panizzi: Alice

Neva Leoni: Rosa Leonardi Francini

Diana Del Bufalo: Monica Giulietti

Gianmarco Saurino: Nico Santopaolo

Cristiano Caccamo: Gabriele Mattei

Arianna Montefiori: Valentina Valpreda

Bianca Di Veroli: Emma Leonardi

Christian Monaldi: Edoardo

Simonetta Columbu: Ginevra Alberti

Laura Adriani: Maria Galiardi

Margherita Manfredi: Daniela

Matilde Manfredi: Silvia

Altri attori presenti nel cast della quarta puntata di Che Dio ci aiuti 5 (episodi 7 e 8): Alice Ferri (Patrizia), Caterina Carpio (Ambra), Claudia Zanella (Simona), Emiliano Masala (Enrico), Federico Scribani (Nicola Galiardi), Giulia De Felici (Carolina), Alberto Giusta (Dario Brighi), Chiara Causa (Viola Brighi), Lorenzo Aloi (Alessandro Brighi), Luca Rossetti (Mario) e Raniero Monaco di Lapio (Ludovico “Athos” Nobili).

