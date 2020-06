Che Dio ci aiuti 5: la trama e il cast della seconda puntata (episodi 3 e 4)

Che Dio ci aiuti 5: trama e cast seconda puntata (episodi 3 e 4)

CHE DIO CI AIUTI 5 TRAMA – Questa sera, giovedì 11 giugno 2020, alle ore 21,20 (circa) su Rai 1 va in onda Che Dio ci aiuti 5 con la replica della seconda puntata composta da 2 episodi (episodio 3: Il cuore in soffitta; episodio 4: Ultima occasione). Ma qual è la trama? Cosa succederà oggi? Di seguito le anticipazioni sui due episodi di Che Dio ci aiuti 5.

Episodio 3

Nel primo episodio (episodio 3) della seconda puntata di Che Dio ci aiuti 5 mentre sta passeggiando con Mattia, Nico incontra Maria, la nipote di Suor Costanza, che però si presenta con il nome di Eva. Nel frattempo Suor Angela e Nico pensano che Ginevra abbia una relazione con Leonardo, un uomo che deve sposarsi con Camilla. In realtà la novizia sta fingendo di avere una relazione con Leonardo proprio per proteggere Camilla, che viene picchiata dal fidanzato. Ginevra vive con il ricordo di sua madre, morta proprio dopo essere stata riempita di botte da suo padre. Confidandosi con Suor Angela, Ginevra ammette le sue paure raccontandole che per sfuggire ai soprusi e alle violenze di suo padre, lei e sua madre si rifugiavano in soffitta perché quello era l’unico posto sicuro della loro casa. Un giorno però il padre di Ginevra le ha scoperte, e Ginevra è scappata via sotto l’impulso della sua stessa madre. Ginevra crede di essere stata una vigliacca a fuggire quel giorno, e pur di non ripetere lo stesso errore è disposta anche a rinunciare alla sua vocazione per proteggere Camilla. A questo punto Suor Angela parla con Camilla, intenzionata a sposare Leonardo perché ha capito che non esiste la relazione con Ginevra, ma nonostante le violenze che subisce. Suor Angela le dice che questo non è amore e la prega di denunciare Leonardo, cosa che alla fine farà. Grazie a Suor Angela, Azzurra riuscirà a parlare con Valentina, e a superare, seppur parzialmente, le sue paure. Alla fine della puntata, Gabriele dà a Valentina una speranza; potrebbe riprendere a camminare e riacquistare l’uso delle gambe con un intervento chirurgico.

Episodio 4

Nel secondo episodio (episodio 4) della seconda puntata di Che Dio ci aiuti 5 in onda oggi su Rai 1 Maria sarà coinquilina di Ginevra. Suor Angela avverte Nico di non provarci con la nipote di Suor Costanza se non vuole avere quest’ultima sulla coscienza, perciò inizia a evitarla in qualsiasi modo. Mentre Maria fa di tutto per attirare la sua attenzione dell’avvocato, Ginevra cerca di evitare che Nico cada in tentazione, chiudendolo persino in casa senza che possa uscire con Maria per andare in albergo. Quando la professoressa di Maria la accusa di essersi portata a letto suo marito, Suor Costanza la difende a spada tratta, dicendo che ha sbagliato ma che nonostante ciò è una ragazza speciale. Intanto Suor Angela sente Gabriele e Valentina litigare; i due ragazzi minimizzano, ma dietro c’è altro. Suor Angela sente parlare al telefono con qualcuno a cui deve 20.000 euro, e con uno stratagemma riesce a entrare nel suo studio, dove trova alcuni documenti che attestano il mancato pagamento di affitto di una casa, dove abitano una donna, Alessandra, e un bambino. Gabriele messo alle strette da Suor Angela le confida che Valentina ha una patologia che rallenta la coagulazione del sangue; durante l’intervento chirurgico per recuperare l’uso delle gambe la ragazza può rischiare un’emorragia che potrebbe esserle fatale. Suor Angela capisce il motivo del litigio del giorno prima, e cerca di convincere Valentina a non rischiare un’operazione per compromettere la sua vita. Valentina vuole però solo tornare a camminare, a essere una ragazza normale che non ha bisogno della pietà di nessuno e non le importa se per questo intervento dovrà rischiare di morire. Gabriele dopo aver scoperto l’inganno di Azzurra che ha provato in tutti i modi a mandarlo via di casa, decide di andarsene. Suor Angela prova a convincere Gabriele della follia che sta compiendo, e anche Azzurra gli dice che sa cosa significa perdere le persone care, che ci si ritrova inevitabilmente a guardare e riguardare le loro foto e a ripensare ai momenti felici. Gabriele prende la giusta decisione, dicendo al neurochirurgo delle condizioni di Valentina e annullando quindi il suo intervento; la ragazza chiude ogni rapporto con Gabriele, Suor Angela e Suor Costanza, dicendo loro che non li perdonerà mai per averla condannata a restare in queste condizioni e se ne va con la sedia rotelle…

Il cast della seconda puntata

Abbiamo visto le anticipazioni sulla trama dei 2 episodi di Che Dio ci aiuti 5 in onda oggi, ma qual è il cast? Di seguito l’elenco degli attori presenti nella seconda puntata in onda oggi su Rai 1:

Elena Sofia Ricci: suor Angela

Massimo Poggio: Marco Ferrari

Serena Rossi: Giulia Sabatini

Francesca Chillemi: Azzurra Leonardi

Miriam Dalmazio: Margherita Morbidelli

Laura Glavan: Nina Cristaldi

Lino Guanciale: Guido Corsi

Valeria Fabrizi: suor Costanza

Laura Gaia Piacentile: Cecilia Sabatini

Rosa Diletta Rossi: Chiara Alfieri

Cesare Christian Favoino: Davide Corsi

Sofia Panizzi: Alice

Neva Leoni: Rosa Leonardi Francini

Diana Del Bufalo: Monica Giulietti

Gianmarco Saurino: Nico Santopaolo

Cristiano Caccamo: Gabriele Mattei

Arianna Montefiori: Valentina Valpreda

Bianca Di Veroli: Emma Leonardi

Christian Monaldi: Edoardo

Simonetta Columbu: Ginevra Alberti

Laura Adriani: Maria Galiardi

Margherita Manfredi: Daniela

Matilde Manfredi: Silvia

