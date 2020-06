Che Dio ci aiuti 5: quante puntate, durata, quando finisce

Quante puntate sono previste per la serie tv Che Dio ci aiuti 5 in onda in replica su Rai 1? Da oggi, giovedì 4 giugno 2020, sul principale canale della Rai va in onda la fortunata fiction con Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela, giunta alla quinta stagione (l’ultima in vista della sesta che dovrebbe andare in onda nel 2021). Ma da quante puntate è composta la serie tv Che Dio ci aiuti 5? Quanto durano i singoli episodi? E quando finisce? Di seguito tutte le risposte.

Quante puntate

In tutto dalla prima stagione ad oggi sono state mandate in onda ben 92 puntate di Che Dio ci aiuti. La quinta stagione, quella in onda da oggi – giovedì 4 giugno 2020 – in replica su Rai 1, è composta in totale da 10 puntate da 2 episodi ciascuna (in totale: 20 episodi).

Durata

Quanto durano i singoli episodi (e quindi le puntate) di Che Dio ci aiuti 5? Ogni singolo episodio della fortunata fiction ha una durata di circa 50-60 minuti. Essendo l’intera puntata composta di 2 episodi, la durata integrale è di circa 2 ore.

Che Dio ci aiuti 5: quando finisce

Quando andrà in onda l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 5 e quando finisce? La Rai ha deciso di trasmettere tutte le 10 puntate della serie tv in replica su Rai 1 a partire da giovedì 4 giugno. I 20 episodi saranno trasmessi, salvo cambiamenti di programma, per i prossimi 10 giovedì. Di seguito la programmazione episodio per episodio (puntata per puntata) di Che Dio ci aiuti 5 in replica su Rai 1:

Prima puntata (Omnia in bonum; Come nelle favole): giovedì 4 giugno 2020 ore 21,20

Seconda puntata (Il cuore in soffitta; Ultima occasione): giovedì 11 giugno 2020 ore 21,20

Terza puntata (Basta un click; Tu chiamale se vuoi fissazioni): giovedì 18 giugno 2020 ore 21,20

Quarta puntata (Fuori!; L’ultimo ricordo): giovedì 25 giugno 2020 ore 21,20

Quinta puntata (Bruco o farfalla?; Non c’è peggior cieco di chi non vuole amare): giovedì 2 luglio 2020 ore 21,20

Sesta puntata (SOS; Come un fantasma): giovedì 9 luglio 2020 ore 21,20

Settima puntata (Battiti; Da grande): giovedì 16 luglio 2020 ore 21,20

Ottava puntata (Attenti al lupo; Il linguaggio dei segni): giovedì 23 luglio 2020 ore 21,20

Nona puntata (Istruzioni per crescere; L’essenziale): giovedì 30 luglio 2020 ore 21,20

Decima puntata (Addio!; La strada di casa): giovedì 6 agosto 2020 ore 21,20

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate, la durata e quando finisce Che Dio ci aiuti 5 ma dove vedere tutte le puntate (con i rispettivi episodi) in diretta tv o live streaming? La serie tv con Elena Sofia Ricci va in onda in chiaro, gratis, su Rai 1 in replica da giovedì 4 giugno 2020. Sarà possibile seguirla, tutti i giovedì, anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

