Che Dio ci aiuti 5: cosa è successo nell’ultima puntata

Cosa è successo nell’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 5, andata in onda lo scorso giovedì 9 luglio 2020 su Rai 1? Di seguito la sintesi di cosa è accaduto negli ultimi episodi trasmessi su Rai 1 in replica:

5×13 Battiti

Mentre Suor Angela, insieme a Pietro, cerca di salvare una ragazza che crede che la vita sia un gioco, Ginevra accetta di essere la finta fidanzata di Nico per aiutare Valentina ad affrontare una cena a quattro con Alessio. Azzurra, invece, scopre che Athos vuole farle una sorpresa, ma forse lei non è ancora pronta a sorprese di questo tipo.

5×14 Da Grande

Cosa è successo nell’episodio Da Grande di Che Dio ci aiuti 5? Teodora, la madre delle gemelline, torna in convento con una notizia sconvolgente per Gabriele. Intanto Valentina è impegnata ad aiutare Eugenia a realizzare il suo sogno: incontrare Benji e Fede.

5×15 Attenti al lupo

Suor Angela è preoccupata per Ginevra: il padre è uscito dal carcere ed è tornato a cercarla. La novizia rischia tutto pur di vendicarsi dell’uomo che ha ucciso sua madre, e Nico viene in suo aiuto. Azzurra, intanto, cerca delle soluzioni bizzarre per recuperare i soldi di Athos, coinvolgendo tutto il convento.

5×16 Il linguaggio dei segni

Suor Angela, cercando insieme a Pietro di riunire una famiglia distrutta, scopre che dietro la dedizione del dottore si nasconde un grande dolore. Intanto Nico prende una decisione importante sulla sua relazione con Maria, ma è solo Ginevra a sapere la verità.

Quante puntate

Abbiamo visto cosa è successo nella quinta puntata di Che Dio ci aiuti 5, ma quante puntate sono previste? In tutto dalla prima stagione ad oggi sono state mandate in onda ben 92 puntate di Che Dio ci aiuti. La quinta stagione è composta in totale da 10 puntate da 2 episodi ciascuna (in totale: 20 episodi). Quando andrà in onda l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 5 e quando finisce? La Rai ha deciso di trasmettere tutte le 10 puntate della serie tv in replica su Rai 1 a partire da giovedì 4 giugno. L’ultima puntata dovrebbe andare in onda giovedì 30 luglio o giovedì 6 agosto 2020 (ovviamente potrebbero esserci cambi di programmazione).

