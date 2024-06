Che ci faccio qui: anticipazioni, quante puntate e streaming

Stasera, giovedì 6 giugno 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Che ci faccio qui, il programma ideato e condotto da Domenico Iannacone. Una nuova serie in tre puntate, in cui Iannacone ripercorre, a distanza di diversi anni, un viaggio nel profondo Sud del Paese, per capire se qualcosa è mutato o se tutto è rimasto come un tempo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Prosegue il viaggio di Domenico Iannacone in Calabria. Nel secondo capitolo è ancora una volta Bartolo Mercuri, il piccolo commerciante di mobili della Piana di Gioia Tauro ad accompagnarlo tra i migranti, dentro storie di disagio abitativo e ingiustizia sociale, per mostrare al mondo lo sfruttamento degli ultimi.

In un continuo cambio di registro narrativo, Iannacone ricompone la trama di storie che conducono dentro mondi inaspettati, consegnando uno sguardo che ribalta la percezione comune delle cose.

A Mammola (RC), ai piedi dell’Aspromonte, esiste un luogo che sembra sganciato dal tempo e dallo spazio. Qui Nik Spatari, artista visionario, sordo, amico di Picasso e Le Corbusier, alla fine degli anni ‘60, insieme alla sua compagna Hiske Maas, fondò, dai ruderi di un vecchio monastero, il Musaba: un museo laboratorio d’arte contemporanea al cui interno è custodito “Il sogno di Giacobbe”, da molti definito la Cappella Sistina della Calabria. Nel 2020, all’età di 91 anni, Nik è mancato. A preservare la sua opera è rimasta Hiske, che continua a cullare il sogno immortale dell’arte.

Ciò che sembra ancorato al passato improvvisamente si libera e ci proietta verso il futuro. Gianluigi Greco è un professore universitario che insegna informatica all’Unical di Cosenza, ed è uno dei massimi esperti internazionali di intelligenza artificiale. Oggi quasi tutti i suoi allievi trovano lavoro presso una multinazionale giapponese che ha trasferito proprio in Calabria uno dei tre poli mondiali dell’IA.

Con “Ti vengo a cercare”, Domenico Iannacone ci mostra un Sud dalle complesse dinamiche sociali che spesso ci fa indignare, ma che a volte riesce anche a stupirci.

Che ci faccio qui: quante puntate

Quante puntate sono previste per Che ci faccio qui su Rai 3? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima giovedì 30 maggio 2024; la terza e ultima giovedì 13 giugno 2024. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: giovedì 30 maggio 2024 TRASMESSA

Seconda puntata: giovedì 6 giugno 2024 OGGI

Terza puntata: giovedì 13 giugno 2024

Streaming e tv

Dove vedere Che ci faccio qui in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.