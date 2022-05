Che ci faccio qui: anticipazioni e ospiti puntata oggi 7 maggio 2022 Domenico Iannacone Rai 3

Questa sera, sabato 7 maggio 2022, torna su Rai 3 Che ci faccio qui, il programma di Domenico Iannacone in prima serata dalle 21.45. Il giornalista compie un viaggio, in cinque puntate, nelle periferie delle nostre città, per raccontare storie che non trovano spazio nelle cronache nazionali. “Quelle storie invisibili ad occhio nudo che diventano speciali se osservate attraverso la lente d’ingrandimento. Ma per farlo non occorre a mio modesto avviso, essere morbosi, alzare i torni, drammatizzare, i protagonisti sono uomini e donne che hanno deciso di andare controcorrente, sfidando le opinioni, i giudizi e i pregiudizi altrui. Come i luoghi diventano protagonisti ad esempio le citta, o alcune periferie pezzi di terra sganciati dal mondo, luoghi ai margini della società, dove la distanza dal centro diventa spesso un confine invalicabile”, ha raccontato Iannacone. Di seguito le anticipazioni della puntata di Che ci faccio qui, in prima serata su Rai 3 stasera, 7 maggio.

Anticipazioni e ospiti

È l’ottobre del 2018 quando la tempesta Vaia si abbatte con violenza sulle Dolomiti orientali. Un’intera area viene devastata: quattordici milioni di tronchi giacciono al suolo, tra questi i preziosi abeti rossi della Val di Fiemme. Domenico Iannacone racconta la storia di un imprenditore, Fabio Ognibeni, a capo di un’azienda che produce tavole armoniche per pianoforti e altri strumenti musicali. Senza il legno di risonanza la sua attività non potrebbe sopravvivere, per questo la sua missione è ora quella di salvare più tronchi possibili dalla decomposizione.

“Oltre la notte” è anche il racconto di un designer costretto su una sedia a rotelle a causa di un incidente stradale. Danilo Ragona recupera carrozzine destinate alla rottamazione per creare modelli su misura per persone con disabilità. Un esempio di economia circolare in grado di aiutare gli altri. Il viaggio si conclude con la testimonianza intima e poetica di Pierpaolo Martino, un uomo con sindrome di Down la cui dedizione verso la madre, malata di Alzheimer, aveva commosso tutti. Ora che lei non c’è più, cosa ne è stato di lui?

Streaming e tv

Dove vedere Che ci faccio qui in diretta tv e in streaming? Appuntamento con il programma di Domenico Iannacone su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre) ogni sabato per cinque settimane a partire dal 9 aprile 2022 alle ore 21.45. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.