Che c’è di Nuovo: anticipazioni e ospiti Ilaria D’Amico oggi, 8 dicembre 2022

Questa sera, giovedì 8 dicembre 2022, in prima serata su Rai 2 va in onda Che c’è di Nuovo, il programma d’approfondimento condotto da Ilaria D’Amico e ideato da Alessandro Sortino. Tanti ospiti si alterneranno nel corso della serata per affrontare i temi di maggiore attualità, dalla politica alla crisi energetica passando per la guerra in Ucraina. Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata di questa sera, la riforma della giustizia e delle norme sulle intercettazioni, la manovra economica, i guai finanziari della Serie A e il cenone di Natale alla prova del caro prezzi. In studio, tra gli altri, l’imprenditore Oscar Farinetti, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, l’imprenditore e presentatore Francesco Facchinetti, l’economista e senatore Pd Carlo Cottarelli e lo chef Lorenzo Biagiarelli.

Streaming e tv

Dove vedere Che c’è di Nuovo in diretta tv e in streaming? Il talk con Ilaria D’Amico va in onda ogni giovedì alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.