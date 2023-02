Charlie fa surf: il testo della canzone cantata da Sethu e BNKR44 a Sanremo 2023

Qual è il testo della canzone Charlie fa surf cantata da Sethu e BNKR44 durante la serata cover (la quarta) del Festival di Sanremo 2023 in onda stasera, venerdì 10 febbraio? Di seguito tutte le parole del brano:

Vorrei morire a questa età

Vorrei star fermo mentre il mondo va

Ho quindici anni

Programmo la mia drum machine

E suono la chitarra elettrica

Vi spacco il culo

È questione d’equilibrio

Non è mica facile

Charlie fa surf, quanta roba si fa

MDMA

Ma ha le mani inchiodate

Se Charlie fa skate, non abbiate pietà

Crocifiggetelo, sfiguratelo in volto

Con la mazza da golf

Alleluja alleluja

Mi piace il metal R’n’B

Ho scaricato tonnellate di

Filmati porno

E vado in chiesa e faccio sport

Prendo pastiglie che contengono

Paroxetina

Io non voglio crescere

Andate a farvi fottere

Charlie fa surf, quanta roba si fa

MDMA

Ma ha le mani inchiodate da

Un mondo di grandi e di preti, fa skate

Non abbiate pietà

Una mazza da baseball

Quanto bene gli fa

Alleluja alleluja

Streaming e tv

