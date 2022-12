Chi è Chanel Dilecta che rappresenta l’Italia al Junior Eurovision Song Contest 2022

Chi è Chanel Dilecta, la cantante che rappresenta l’Italia al Junior Eurovision Song Contest 2022? Chanel Dilecta Apolloni vive a Thiene (in provincia di Vicenza) e frequenta la scuola secondaria di primo grado. Adora la musica, il canto e il ballo, passioni che ha ereditato dai suoi genitori. Sua madre è una cantante lirica. Rai Kids si è occupata della scelta della giovane interprete e del brano, della registrazione della canzone e realizzazione del videoclip, dell’ideazione e supervisione della stage performance, della selezione dei giurati e delle votazioni, fino alla messa in onda in diretta via satellite con il commento dei conduttori italiani.

La canzone

Chanel Dilecta interpreterà il brano “Bla Bla Bla” (musica di Marco Iardella e testo di Carmine Spera, Fabrizio Palaferri, Angela Senatore, edito da Rai Com Edizioni Musicali), che rappresenta pienamente uno dei temi più sentiti dai ragazzi, ovvero rispondere insieme e con i fatti alle sfide del presente, dai cambiamenti climatici alla pace. Le promesse che vanno mantenute sempre e le parole che non vanno banalizzate mai, altrimenti a restare sarà soltanto un vuoto “bla bla bla”.

Come si vota

Ma come si vota per i cantanti in gara (tra cui Chanel Dilecta) al Junior Eurovision Song Contest 2022? Come nelle edizioni precedenti, il vincitore sarà decretato da una combinazione di voto delle giurie nazionali e voto online del pubblico. Il voto online verrà diviso in due fasi:

la prima fase di votazione si aprirà il 9 dicembre alle ore 20 fino all’11 dicembre, poco prima dell’evento dal vivo; il pubblico avrà la possibilità di votare le proprie tre canzoni preferite, tra cui quella del proprio paese, dietro una visione obbligatoria di un riepilogo generale di tutte le canzoni in gara e una visione facoltativa di un minuto di prove tecniche;

la seconda fase della votazione, sempre online, durerà 15 minuti e partirà dopo l’ultima esibizione delle canzoni in gara, come in un classico televoto.

Queste due fasi incideranno per il 50 per cento sulla classifica finale, a cui verranno sommati i voti delle giurie nazionali.