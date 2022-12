Junior Eurovision Song Contest 2022:

Dopo il grande show dell’Eurovision del maggio scorso da Torino, arriva su Rai 1 anche la versione giovanile della popolare competizione canora: Junior Eurovision Song Contest 2022. La manifestazione, giunta alla ventesima edizione, si terrà oggi, domenica 11 dicembre 2022, all’Arena Demircian di Erevan, in Armenia, paese vincitore dell’edizione del 2021 con la cantante Maléna, e l’evento sarà seguito in diretta, a partire dalle ore 15,50 su Rai 1. A presentarlo (in Italia) saranno Francesca Fialdini e Mario Acampa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Chi rappresenta l’Italia

Sarà la giovanissima Chanel Dilecta a rappresentare quest’anno l’Italia al “Junior Eurovision Song Contest”, la più importante competizione europea dedicata ai giovani artisti di tutta Europa. Chanel Dilecta interpreterà il brano “Bla Bla Bla” (musica di Marco Iardella e testo di Carmine Spera, Fabrizio Palaferri, Angela Senatore, edito da Rai Com Edizioni Musicali), che rappresenta pienamente uno dei temi più sentiti dai ragazzi, ovvero rispondere insieme e con i fatti alle sfide del presente, dai cambiamenti climatici alla pace. Le promesse che vanno mantenute sempre e le parole che non vanno banalizzate mai, altrimenti a restare sarà soltanto un vuoto “bla bla bla”. Chanel Dilecta Apolloni vive a Thiene (Vicenza) e frequenta la scuola secondaria di primo grado. Adora la musica, il canto e il ballo, passioni che ha ereditato dai suoi genitori. Sua madre è una cantante lirica. Rai Kids si è occupata della scelta della giovane interprete e del brano, della registrazione della canzone e realizzazione del videoclip, dell’ideazione e supervisione della stage performance, della selezione dei giurati e delle votazioni, fino alla messa in onda in diretta via satellite con il commento dei conduttori italiani.

Junior Eurovision Song Contest 2022: le nazioni in gara

Ma quali sono i Paesi che prendono parte al Junior Eurovision Song Contest 2022? Con “Spin The Magic”, lo slogan di questa ventesima edizione, l’evento vedrà quest’anno la partecipazione, oltre all’Italia, di Albania, Armenia, Francia, Georgia, Irlanda, Kazakistan, Malta, Macedonia del Nord, Polonia, Portogallo, Serbia, Spagna, Paesi Bassi, Regno Unito e Ucraina.

Come si vota

Ma come si vota per il Junior Eurovision Song Contest 2022? Come nelle edizioni precedenti, il vincitore sarà decretato da una combinazione di voto delle giurie nazionali e voto online del pubblico. Il voto online verrà diviso in due fasi:

la prima fase di votazione si aprirà il 9 dicembre alle ore 20 fino all’11 dicembre, poco prima dell’evento dal vivo; il pubblico avrà la possibilità di votare le proprie tre canzoni preferite, tra cui quella del proprio paese, dietro una visione obbligatoria di un riepilogo generale di tutte le canzoni in gara e una visione facoltativa di un minuto di prove tecniche;

la seconda fase della votazione, sempre online, durerà 15 minuti e partirà dopo l’ultima esibizione delle canzoni in gara, come in un classico televoto.

Queste due fasi incideranno per il 50 per cento sulla classifica finale, a cui verranno sommati i voti delle giurie nazionali.

Streaming e tv

Dove vedere il Junior Eurovision Song Contest 2022 in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, va in onda oggi – domenica 11 dicembre 2022 – alle ore 15,50 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi trasmessi dalla Rai da pc, tablet e smartphone.