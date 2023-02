Champagne: il testo della canzone di Peppino Di Capri ospite a Sanremo 2023

Qual è il testo di Champagne, la canzone di Peppino Di Capri, ospite questa sera al Festival di Sanremo 2023? Si tratta di un brano storico e molto melodioso, con il quale si omaggerà, attraverso la consegna di un premio, un grande artista. Ecco le parole e il testo di Champagne.

Champagne per brindare a un incontro

con te che già eri di un altro

ricordi c’era stato un invito

stasera si va tutti a casa mia.

Così cominciava la festa

e già ti girava la testa

per me non contavano gli altri

seguivo con lo sguardo solo te.

Se vuoi ti accompagno se vuoi

la scusa più banale per rimanere soli io e te

e poi gettare via i perché amarti come sei

la prima volta l’ultima.

Champagne per un dolce segreto

per noi un amore proibito

ormai resta solo un bicchiere

ed un ricordo da gettare via.

Lo so mi guardate lo so

mi sembra una pazzia

brindare solo senza compagnia

ma io, io devo festeggiare

la fine di un amore

cameriere champagne.

