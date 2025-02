Cena con delitto – Knives Out: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, sabato 15 febbraio 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Cena con delitto – Knives Out, film giallo del 2019 scritto e diretto da Rian Johnson. Descritto come un moderno giallo deduttivo, il film è composto da un cast corale che comprende, tra gli altri, Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas e Jamie Lee Curtis. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Massachusetts. Il famoso scrittore di romanzi gialli Harlan Thrombey viene trovato morto nella propria camera. Una settimana dopo, i parenti sono convocati per essere interrogati: tutto lascia pensare che si sia trattato di un suicidio, come pensano il detective Elliot e l’agente Wagner, ma secondo l’investigatore privato e consulente Benoit Blanc ci sono ancora troppe domande senza una risposta, prima fra tutte: perché quella mattina una busta anonima, piena di denaro, è stata recapitata alla porta del detective con la richiesta di investigare? L’anziano scrittore è stato trovato morto la mattina dopo aver festeggiato il proprio 85º compleanno, invitando a casa tutti i membri dell’intera famiglia, che quindi, se non si è trattato di suicidio, si ritrovano ad essere sospettati tutti quanti di omicidio. La famiglia è grande e alquanto disfunzionale. I componenti sono i figli di Harlan, Linda e Walter, con i rispettivi coniugi, Richard e Donna, e i rispettivi figli, Hugh Ransom e Jacob, assieme a Joni, vedova del defunto figlio di Harlan, Neil, sua figlia Meg e l’anziana madre di Harlan, Nana. Altre persone vicine ad Harlan erano la domestica Fran e l’infermiera di Harlan, Marta Cabrera. Tra tutti, solo Marta sembra avere un alibi, dato che Walt ricorda di aver intravisto il padre, dopo che la ragazza era tornata a casa, verso la mezzanotte. Inoltre, la giovane ha uno strano disturbo: non può mentire senza vomitare, quindi Benoit decide di farsi assistere da lei nelle indagini.

Cena con delitto – Knives Out: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Cena con delitto – Knives Out, ma qual è il cast completo del film su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Daniel Craig: Benoît Blanc

Chris Evans: Hugh Ransom Drysdale

Ana de Armas: Marta Cabrera

Jamie Lee Curtis: Linda Drysdale

Michael Shannon: Walter “Walt” Thrombey

Don Johnson: Richard Drysdale

Toni Collette: Joni Thrombey

Lakeith Stanfield: tenente Elliot

Katherine Langford: Meg Thrombey

Jaeden Martell: Jacob Thrombey

Frank Oz: Alan Stevens

Riki Lindhome: Donna Thrombey

Edi Patterson: Fran

Noah Segan: Agente Wagner

K Callan: Wanetta “Nana” Thrombey

Christopher Plummer: Harlan Thrombey

M. Emmet Walsh: Sig. Proofroc

Marlene Forte: Madre di Marta

Streaming e tv

Dove vedere Cena con delitto – Knives Out in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 15 febbraio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone utilizzando la connessione internet.