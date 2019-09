Paolo Celata, il “furto” in diretta in collegamento con Mentana

Una scena comica che vede protagonista l’inviato di Tg La7 Paolo Celata è stato oggetto di una puntata di Striscia la Notizia: il giornalista è vittima di un “furto” mentre è in collegamento con Enrico Mentana.

Nella sezione “segnalati da voi” del programma satirico, l’inviato di Enrico Mentana è in collegamento con il direttore del Tg per parlare della crisi di governo. Ma nel video diffuso dal programma si vede spuntare una manina alle spalle dell’inviato, che ruba una ad una delle bottigliette di plastica posizionate sul portico dove Celata si stava riparando dalla pioggia.

Il giornalista non si accorge di nulla, ma nel video il cameraman sembra invece aver visto la manina, perché nel bel mezzo del servizio stringe l’inquadrature su Celata, per non far vedere lo sfondo.

Ma la manina impegnata nel “furto” si vede ancora. Ad accorgersi della scena sono stati anche i telespettatori, che hanno segnalato il furto a Striscia la Notizia.

