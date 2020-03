C’è Posta per Te: anticipazioni puntata e ospiti | 7 marzo 2020

Questa sera, 7 marzo 2020, Maria De Filippi torna su Canale 5 con C’è posta per te, l’amatissimo people show campione d’ascolti giunto alla sua 23esima edizione: sono in tanti, in queste ore che precedono la nuova puntata, gli appassionati che vanno alla ricerca di anticipazioni e ospiti di stasera. Se siete tra questi, siete nel posto giusto.

C’è posta per te è un programma che non sembra subire l’usura del tempo, ma che anzi registra ogni settimana ascolti record arrivando a superare il 30 per cento di share. Numeri impensabili quell’ormai lontano 12 gennaio del 2000, quando dagli studi Titanus Elios in Roma la De Filippi presentò la prima puntata.

Ma cosa succederà stasera? Quali sono i grandi ospiti? Di seguito tutte le informazioni sulla quinta puntata di C’è Posta per Te di stasera, sabato 7 marzo.

C’è posta per te, anticipazioni e ospiti puntata stasera

L’ottava puntata dello show prevede degli ospiti davvero molto amati dal pubblico. Una delle storie – che prevede una sorpresa – coinvolgerà anche il campione del Milan Zlatan Ibrahimovic. Sarà l’attaccante svedese infatti la sorpresa per un fortunato appassionato di calcio. Inoltre, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello hanno deciso di scrivere una lettera e mandare l’invito al loro grande amico Carlo Conti, che deciderà di accettare l’invito. In studio, dunque, non mancheranno grosse risate con i tre toscani impegnati in sketch e battute irriverenti.

Ma accanto ai grandi ospiti ci sono le storie, quelle che ogni settimana commuovono milioni di italiani: storie di grandi litigi, incomprensioni, tradimenti e chiarimenti. Che verranno affrontati dalla padrona di casa con il solito aplomb. Ci sarà da divertirsi, piangere, ridere, per un sabato sera decisamente emozionante.

C’è Posta per Te in diretta streaming

La trasmissione andrà in onda in chiaro su Canale 5 a partire dalle ore 21,20 ma sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay. Insomma, perdersi le puntate dello storico programma di Maria De Filippi sarà davvero impossibile!

I canali social

Il programma è molto attivo anche sui social. Di seguito i contatti:

Su Facebook la pagina ufficiale è C’è posta per te.

Su Twitter, l’account ufficiale del programma è il seguente: @cepostaperteoff. L’hashtag ufficiale con il quale sarà possibile commentare la puntata è #cepostaperte.

C’è posta per te ha un profilo ufficiale anche su Instagram.