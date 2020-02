C’è Posta per Te: anticipazioni puntata e ospiti | 29 febbraio 2020

Questa sera, 29 febbraio 2020, Maria De Filippi torna su Canale 5 con C’è posta per te, l’amatissimo people show campione d’ascolti giunto alla 23esima edizione. Un programma che non sembra subire l’usura del tempo, anzi registra ogni settimana ascolti record arrivando a superare il 30 per cento di share. Per questo tutti i fan sono curiosi di conoscere le anticipazioni e di sapere quali sono gli ospiti di questa puntata.

Era il 12 gennaio del 2000 quando, dagli studi Titanus Elios in Roma, la De Filippi, presentò la prima puntata. E da stasera, sempre in quel piccolo studio (circa 600 posti), tornano i racconti commoventi, le sciagure amorose, le riappacificazioni e qualche tensione.

Ma cosa succederà stasera? Quali sono i grandi ospiti? Di seguito tutte le informazioni sulla quinta puntata di C’è Posta per Te di stasera, sabato 29 febbraio.

C’è posta per te, anticipazioni e ospiti puntata stasera

La settima puntata vedrà il ritorno di alcuni personaggi amatissimi dal pubblico di Canale 5. In particolare tra gli ospiti più attesi di stasera troviamo Pio e Amedeo, che hanno deciso di mandare una lettera speciale a Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Tra le storie di questa sera grande spazio, come sempre, ai sentimenti. In particolare verrà raccontata una vicenda toccante nella quale l’ospite a sorpresa sarà l’attaccante della Juventus Gonzalo Higuain.

C’è Posta per Te in diretta streaming

La trasmissione andrà in onda in chiaro su Canale 5 a partire dalle ore 21,20 ma sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay. Insomma, perdersi le puntate dello storico programma di Maria De Filippi sarà davvero impossibile!

