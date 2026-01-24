Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

C’è Posta per Te 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

C’è Posta per Te 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Questa sera, sabato 24 gennaio 2026, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la terza puntata di C’è Posta per Te 2026, lo storico programma di Maria De Filippi nato nel 2000. In questi anni, tra i numeri ospiti che hanno reso speciale una sorpresa, abbiamo visto attori come: Claudio Amendola, Beppe Fiorello, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni, Gabriel Garko, Marco Bocci, Giulia Michelini e star internazionali come Julia Roberts, Richard Gere, Sean Penn, Johnny Depp, Jude Law, Bradley Cooper, John Travolta, Dustin Hoffman, Patrick Dempsey, Robert De Niro e tanti altri. Anche quest’anno troveremo nuove storie emozionanti ogni sabato sera in prima serata su Canale 5. Dove vedere C’è Posta per Te 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma di Maria De Filippi, come sempre, andrà in onda il sabato sera alle ore 21,45 (circa) su Canale 5.

C’è Posta per Te 2026 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Si tratta, infatti, di una piattaforma streaming del tutto gratis. Per accedervi basterà inserire una password e una mail valida senza l’obbligo di pagare alcun abbonamento mensile o annuale. Altro modo per recuperare gli appuntamenti con la trasmissione, che sarà condotta da Maria De Filippi, è accedere a WittyTV, anche in questo caso in maniera totalmente gratuita.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per C’è Posta per Te 2026? Il numero esatto delle puntate previste non è stato reso noto, ma dovrebbero andare in onda una decina di puntate. La prima sabato 10 gennaio 2026; l’ultima – salvo sorprese – sabato 14 marzo 2026. Di seguito la possibile programmazione su Canale 5:

  • Prima puntata: sabato 10 gennaio 2026 TRASMESSA
  • Seconda puntata: sabato 17 gennaio 2026 TRASMESSA
  • Terza puntata: sabato 24 gennaio 2026 OGGI
  • Quarta puntata: sabato 31 gennaio 2026
  • Quinta puntata: sabato 7 febbraio 2026
  • Sesta puntata: sabato 14 febbraio 2026
  • Settima puntata: sabato 21 febbraio 2026
  • Pausa per evitare scontro con finale Sanremo 2026?
  • Ottava puntata: sabato 7 marzo 2026
  • Nona puntata: sabato 14 marzo 2026
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
