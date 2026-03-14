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Perché C’è posta per te 2026 stasera non va in onda: il motivo

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AGF
di Redazione TPI

Perché C’è posta per te 2026 stasera non va in onda: il motivo

Perché stasera, 14 marzo 2026, su Canale 5 non va in onda il consueto appuntamento del sabato con C’è posta per te? Il programma di Maria De Filippi ha chiuso questa edizione, per cui per quest’anno non ci saranno nuove puntate. Ecco perché oggi non va in onda. L’edizione 2026 infatti si è conclusa. Al suo posto questa sera in prima serata il concerto di Sal Da Vinci, fresco vincitore del Festival di Sanremo, dal titolo Stasera che sera. Presto inoltre Maria De Filippi sarà nuovamente in onda nei sabato sera di Canale 5 con il serale di Amici, la fortunata scuola che in questi anni ha lanciato ballerini e cantanti di successo.

Redazione TPI
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