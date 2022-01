C’è Posta per Te 2022 streaming e diretta tv: dove vedere puntata, 8 gennaio

Questa sera, sabato 8 gennaio 2022, su Canale 5 alle ore 21,25 (circa) va in onda la prima puntata di C’è Posta per Te 2022, lo storico programma di Maria De Filippi nato nel 2000. In questi anni, tra i numeri ospiti che hanno reso speciale una sorpresa, abbiamo visto attori come: Claudio Amendola, Beppe Fiorello, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni, Gabriel Garko, Marco Bocci, Giulia Michelini e star internazionali come Julia Roberts, Richard Gere, Sean Penn, Johnny Depp, Jude Law, Bradley Cooper, John Travolta, Dustin Hoffman, Patrick Dempsey, Robert De Niro e tanti altri. Anche quest’anno troveremo nuove storie emozionanti ogni sabato sera su Canale 5. Dove vedere C’è Posta per Te 2022 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma di Maria De Filippi, come sempre, andrà in onda il sabato sera alle ore 21,25 (circa) su Canale 5.

C’è Posta per Te 2022 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay. Si tratta, infatti, di una piattaforma streaming del tutto gratis. Per accedervi basterà inserire una password e una mail valida senza l’obbligo di pagare alcun abbonamento mensile o annuale. Altro modo per recuperare gli appuntamenti con la trasmissione, che sarà condotta da Maria De Filippi, è accedere a WittyTV, anche in questo caso in maniera totalmente gratuita.

Postini

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming C’è Posta per Te 2022, ma quali sono i postini? Come al solito, Maria De Filippi sarà affiancata dai suoi fidati postini incaricati di portare le buste in tutta Italia. Con le dovute precauzioni prese a causa della pandemia di Covid, infatti, i suoi collaboratori andranno nelle case degli italiani a portare le famose buste. Di chi si tratta? Ecco i famosi postini di Maria: