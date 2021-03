C’è Posta per Te 2021 streaming e diretta tv: dove vedere l’ultima puntata | 13 marzo

Questa sera, sabato 13 marzo 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la nona e ultima puntata di C’è Posta per Te 2021, il programma di Maria De Filippi, giunto alla 24esima edizione, che vedrà tanti ospiti e persone comuni che racconteranno le loro storie. Dove vedere la nona e ultima puntata di C’è Posta per Te 2021 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La nona puntata del programma di Maria De Filippi, come detto, va in onda oggi, sabato 13 marzo 2021, in prima tv alle ore 21,20 su Canale 5 (tasto cinque o 105 del digitale terrestre).

C’è Posta per Te 2021 streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it e su Wittytv.it. Sulle due piattaforma sarà poi possibile rivedere le varie clip della puntata.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming C’è Posta per Te 2021, ma quante puntate sono previste? Al momento il numero esatto non è stato ufficializzato ma dovrebbero andare in onda tra le 9 e le 11 puntate. Vediamo insieme la programmazione di Canale 5 (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: sabato 9 gennaio 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: sabato 16 gennaio 2021 TRASMESSA

Terza puntata: sabato 23 gennaio 2021 TRASMESSA

Quarta puntata: sabato 30 gennaio 2021 TRASMESSA

Quinta puntata: sabato 6 febbraio 2021 TRASMESSA

Sesta puntata: sabato 13 febbraio 2021 TRASMESSA

Settima puntata: sabato 20 febbraio 2021 TRASMESSA

Ottava puntata: sabato 27 febbraio 2021 TRASMESSA

Nona puntata: sabato 13 febbraio 2021 OGGI

Siete pronti a godervi la puntata di oggi – 13 marzo 2021 – di C’è Posta per te in diretta tv o live streaming?

