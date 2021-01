C’è Posta per Te 2021: anticipazioni e ospiti della terza puntata

Questa sera, sabato 23 gennaio 2021, su Canale 5 alle ore 21,20 va in onda la terza puntata di C’è Posta per te 2021, il programma di Maria De Filippi giunto alla 24esima stagione. Il “people show” più longevo d’Italia da decenni (nel 2000 la prima puntata) è campione di ascolti e colleziona ospiti nazionali e internazionali. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla terza puntata nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nonostante le restrizioni dovute alla pandemia di Covid, nelle scorse settimane sono state registrate le prime ospitate di questa nuova edizione del people show di Canale 5. Le anticipazioni della terza puntata di C’è posta per te del 23 gennaio 2021 rivelano che in studio ci saranno due attori molto amati, soprattutto dal pubblico femminile: si tratta di Can Yaman e Michele Riondino. Tante come sempre le emozioni che ci regaleranno le varie storie, tra liti familiari, coppie da far riappacificare ed anziani in cerca dell’anima gemella o della dolce metà incontrata in gioventù e poi persa per strada.

Non mancheranno poi le sorprese e i regali. Per questo, tra gli ospiti di C’è posta per te di stasera, ci sarà Michele Riondino, noto a tutti per aver interpretato, tra gli altri, il giovane Montalbano. Riondino, reduce dal successo della miniserie di Rai 1, La guerra è finita, sarà il protagonista di una nuovissima serie Netflix: Fedeltà. La storia, tratta dal romanzo di Marco Missiroli, racconta le vicende di una coppia alle prese con le conseguenze di un presunto tradimento.

E poi grande attesa per la presenza in studio dell’attore turco Can Yaman, protagonista della soap Daydreamer – Le ali del sogno, al centro del gossip per la relazione con Diletta Leotta, che parteciperà ad un regalo molto particolare. Per Can Yaman non è la prima volta nello studio di Maria De Filippi, già l’anno scorso aveva partecipato al programma nelle vesti di sorpresa da parte di una figlia alla madre, e per l’occasione era stato intervistato dalla conduttrice, che recentemente lo ha definito: “Un amico speciale”.

Streaming e tv

Dove vedere la terza puntata di C’è Posta per Te 2021 in diretta tv e live streaming? Ogni puntata, come detto, va in onda il sabato sera (prima tv assoluta) alle ore 21,20 (circa) su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it e su Wittytv.it. Sulle due piattaforme (dopo la messa in onda) sarà poi possibile rivedere spezzoni, clip e tanto altro. Pronti ad emozionarvi?

Potrebbero interessarti La dannazione della sinistra – Cronache di una scissione: il documentario di Ezio Mauro su Rai 3 Mina Settembre: le anticipazioni della prossima puntata, la quarta Più forte ragazzi: tutto quello che c’è da sapere sul film