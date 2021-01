C’è Posta per Te 2021: anticipazioni e ospiti della prima puntata

Questa sera, sabato 9 gennaio 2021, su Canale 5 alle ore 21,20 va in onda la prima puntata di C’è Posta per te 2021, il programma di Maria De Filippi giunto alla 24esima stagione. Il “people show” più longevo d’Italia da decenni (nel 2000 la prima puntata) è campione di ascolti e colleziona ospiti nazionali e internazionali. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla prima puntata nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nonostante le restrizioni dovute alla pandemia della Covid-19, nelle scorse settimane sono state registrate le prime ospitate di questa nuova edizione del people show di Canale 5. Tra coloro che sono tornati in studio anche l’attore turco Can Yaman, che ormai è alla sua seconda ospitata a C’è posta per te. Lo scorso anno Can prese parte per la prima volta al people show, mandando in visibilio i tantissimi fan. Tra gli ospiti ufficiali che prenderanno parte a questa edizione del people show, è confermata anche la presenza di Sabrina Ferilli che questa volta parteciperà alla trasmissione assieme a sua mamma Ida. Le anticipazioni di C’è posta per te 2021, inoltre, raccontano che in studio ci sarà anche il calciatore Ciro Immobile che sarà accompagnato da sua moglie, la modella Gessica Malena. Poi ancora Paolo Bonolis, che presto tornerà in onda su Canale 5 con una nuova edizione del game show Avanti un altro.

Streaming e tv

Dove vedere la prima puntata di C’è Posta per Te 2021 in diretta tv e live streaming? Ogni puntata, come detto, va in onda il sabato sera (prima tv) alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it e su Wittytv.it.

