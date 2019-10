C’è posta per te: quando inizia la trasmissione di Maria De Filippi

C’è posta per te 2020: quando inizia la nuova edizione della trasmissione di Maria De Filippi

Una nuova stagione di C’è posta per te sta per cominciare. Una delle trasmissioni più amate dal pubblico, e che ogni anno regala ascolti record a Canale 5, sta infatti per tornare. Ma quando inizia C’è posta per te 2020? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il programma di Maria De Filippi riparte con la ventiduesima edizione sabato 11 gennaio 2020, come sempre in prima serata su Canale 5. Spazio dunque a nuove storie emozionanti, litigi, gelosie e tutto ciò che da anni fa di C’è posta per te un punto di forza dei palinsesti Mediaset.

Dopo Temptation Island Vip e Amici Celebrities, Canale 5 sta dunque per ritrovare una delle sue punte di diamante. Nel frattempo Maria De Filippi sarà impegnata con la nuova edizione di Tu si que vales, il talent condotto da Belen Rodriguez, e successivamente con l’edizione classica di Amici.

La nuova edizione di C’è Posta per te dovrà scontrarsi con Meraviglie di Alberto Angela, in prima serata su Rai 1 da sabato 4 gennaio.

C’è posta per te 2020, i casting

Intanto sono aperti i casting per partecipare alla nuova edizione del programma di Maria De Filippi. Se volete raccontare una storia, ritrovare una persona cara, regalare una sorpresa o riallacciare i rapporti con amici e parenti, potete contattare la produzione tramite il sito di Witty Tv, accedendo alla sezione “racconta la tua storia” oppure può telefonare il numero 06/37352900 oppure inviare un fax al 06/37351988.

Non dimenticate di indicare tutti i vostri dati personali, i contatti di riferimento e il motivo che vi ha spinto a contattare la redazione del programma.