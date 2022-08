Cavalli di Battaglia streaming e diretta tv: dove vedere il programma di Gigi Proietti

Questa sera, venerdì 19 agosto 2022, alle ore 21,25 (circa) su Rai 1 va in onda Cavalli di Battaglia, lo show di e con Gigi Proietti, per ricordare il grande attore romano, morto all’età di 80 anni. Ma dove sarà possibile vedere Cavalli di Battaglia in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma in ricordo di Gigi Proietti, che vedrà tanti ospiti, va in onda – come detto – oggi, venerdì 19 agosto 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1).

Cavalli di Battaglia in live streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare il programma per goderselo in replica dove e quando si vuole.

Ospiti

Di seguito alcuni degli ospiti di Cavalli di battaglia, lo show di Gigi Proietti in replica su Rai 1.