Cavalli di Battaglia: anticipazioni, ospiti e streaming del programma in ricordo di Gigi Proietti

Questa sera in ricordo di Gigi Proietti, morto oggi – lunedì 2 novembre 2020 – giorno del suo 80esimo compleanno, su Rai 1 andrà in onda Cavalli di Battaglia, one man show del grande artista romano trasmesso dalla tv di Stato nel 2017 dal Teatro Verdi di Montecatini Terme. Il programma di e con Gigi Proietti, scritto con Federico Andreotti, Matteo Catalano, Stefano Disegni, Stefano Sarcinelli e Loredana Scaramella, è la trasposizione televisiva dell’omonimo successo teatrale che scaturisce dal vasto repertorio dell’attore romano, lungo 50 anni di vita nello spettacolo, accompagnato da un’orchestra e da un corpo di ballo. Al suo fianco, nel corso delle varie puntate, tanti ospiti del mondo dello spettacolo (attori, cantanti e comici) con i propri pezzi migliori, i loro “cavalli di battaglia” per l’appunto. Oltre al loro pezzo, si esibiscono anche in duetti con Gigi Proietti, il quale ripropone anche alcuni pezzi storici del suo repertorio: da Nerone di Petrolini a Pietro Ammicca l’affarologo fino alla Signora delle camelie in versione comica.

Ospiti

Ma quali sono gli ospiti di Cavalli di Battaglia al fianco di Gigi Proietti? Di seguito l’elenco completo:

Claudia Gerini

Alessandro Siani

Claudio Baglioni

Teo Teocoli

Serena Dandini

Corrado Guzzanti

Rodolfo Laganà

Francesco Cicchella

Renzo Arbore

Neri Marcorè

Bianca Guaccero

Enrico Brignano

Max Tortora

Lillo e Greg

Fabrizio Frizzi con le professoresse de L’eredità (Ludovica Caramis, Eleonora Cortini, Francesca Fichera e Laura Forgia)

Nino Frassica

Paolo Bonolis

Antonello Venditti

Federico Zampaglione

Gabriele Cirilli

Giuliano Sangiorgi

Beppe Fiorello

Vincenzo Salemme

Nancy Brilli

Marisa Laurito

Matthew Lee

Stefano Palatresi

Peppino di Capri

Renato Zero

Ospiti fissi di tutte e quattro le serate di Cavalli di Battaglia: Marco Marzocca, Carlotta Proietti e Stefano Sarcinelli.

Streaming e tv

Dove vedere Cavalli di Battaglia in diretta tv e live streaming? Il programma in ricordo di Gigi Proietti va in onda – come detto – oggi, lunedì 2 novembre 2020, alle ore 20,30 su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

