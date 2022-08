Cavalli di battaglia: quante puntate, durata e quando finisce il programma di Gigi Proietti in replica su Rai 1

Da quante puntate è composto Cavalli di battaglia, il programma condotto da Gigi Proietti? Il varietà torna in prima serata su Rai 1 in replica a partire da venerdì 12 agosto 2022. L’acclamato attore romano è venuto a mancare nel 2020 ma, qualche anno prima, ha scelto di portare anche in TV il suo caro spettacolo teatrale. Si intitola Cavalli di battaglia proprio perché raccoglie 50 anni di vita nel mondo dello spettacolo. Supportato dall’orchestra e da un corpo di ballo, in principio Gigi Proietti ha intrattenuto il pubblico di Rai 1 nel 2017 con tantissimi ospiti. Le puntate in totale sono quattro, anche se all’inizio il format prevedeva soltanto 3. Eppure è piaciuto così tanto che la Rai ha concesso un episodio bonus. Di seguito vi lasciamo la programmazione che potrebbe subire variazioni trattandosi di una replica:

Prima puntata, venerdì 12 agosto 2022

Seconda puntata, venerdì 19 agosto 2022

Terza puntata, venerdì 26 agosto 2022

Quarta puntata, venerdì 2 settembre 2022

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Cavalli di battaglia? Il programma di Gigi Proietti va in onda su Rai 1 a partire dalle ore 21:25. La messa in onda dovrebbe durare fino alle 23:50 e terminare poco prima del TG1 Sera. Ogni puntata dura circa 240 minuti.

Cavalli di battaglia streaming e TV

Dove vedere Cavalli di battaglia in streaming e TV? Il programma va in onda in replica venerdì 12 agosto 2022 in prima serata, dalle ore 21:20, in prima serata su Rai 1. Chi è interessato a seguire la diretta televisiva può sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per la versione HD. Se vi interessa seguire il programma in streaming potete accedere a RaiPlay in modo del tutto gratuito una volta effettuato il login che può avvenire anche tramite social (Facebook e Gmail). Effettuato l’accesso potrete scegliere il canale in streaming che vi interessa.