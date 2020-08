Castrocaro 2020 streaming e diretta tv: dove vedere la finale del Festival

CASTROCARO 2020 STREAMING TV – Stasera in tv va in onda la finale del Festival di Castrocaro 2020 (63esima edizione). Alla conduzione Stefano De Martino. A fare da cornice all’evento, il Padiglione delle Feste di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Dove vedere la finale del Festival di Castrocaro 2020 in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serata finale del Festival di Castrocaro 2020 sarà trasmessa in diretta su Rai 2 (canale 2 o 502 (HD) del digitale terrestre a partire dalle ore 21,20 di oggi, giovedì 27 agosto. Alla conduzione, come detto, ci sarà Stefano De Martino. Oltre agli otto cantanti in gara, si esibiranno gli Arteteca, duo comico di Made in Sud.

Festival di Castrocaro 2020 in streaming e radio

Non solo in tv. La finale sarà possibile visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it oppure via Radio sulle frequenze di Rai Radio 2.

Come funziona

Alla finale di stasera parteciperanno otto cantanti che cercheranno di entrare nella storia del primo talent della musica italiana e che negli anni ha visto nascere grandi stelle della musica come Eros Ramazzotti, Zucchero, Nek, Fiorella Mannoia e Laura Pausini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sull’evento. A giudicarli una giuria di 4 elementi, più gli esperti di Radio Rai e il pubblico attraverso gli ascolti in streaming. Il vincitore sarà ammesso di diritto all’Audizione dal vivo del 71° Festival della Canzone Italiana nella sezione “Nuove proposte”.

Le parole del sindaco

“L’edizione 2020 del Festival di Castrocaro è nuova e frizzante – ha dichiarato il sindaco Marianna Tonellato -. Il modello di selezione e di rapporto con la giuria è totalmente innovativo e coinvolgente, oltre che qualitativamente di grande spessore musicale. Considero un successo essere riuscita a concretizzare anche quest’anno il Festival, benché registrato; le condizioni apocalittiche dal punto di vista sanitario che stiamo vivendo, nella stragrande maggioranza dei casi, non hanno permesso l’organizzazione di eventi e a maggior ragione, hanno annullato tutti i programmi Rai dal vivo. Castrocaro è uno fra i pochissimi live confermati nel palinsesto RAI 2020. Perdi più, Arcobaleno 3 – per la prima volta in assoluto – ha pubblicizzato, con una clip importante che andrà in onda quella sera, il nostro territorio. Tutta Italia potrà ammirare su Rai Due in prima serata le bellezze di Terra del Sole, le colline dello spungone e, ovviamente, le nostre magnifiche terme. Per me questo è un grande successo frutto di un grande lavoro di squadra”.

Potrebbero interessarti Chi sono i Watt, la band finalista del Festival di Castrocaro 2020 Chi è Stefano Farinetti, in arte Neno: cantante finalista del Festival di Castrocaro 2020 Chi è Federico Castello, in arte Fellow: cantante finalista del Festival di Castrocaro 2020