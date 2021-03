Casadilego, l’ospite di Francesco Renga al Festival di Sanremo 2021

Chi è Casadilego, la cantante che duetta con Francesco Renga nel corso della terza puntata, in onda stasera, giovedì 4 marzo, del Festival di Sanremo 2021? Si tratta di una cantante, vincitrice dell’ultima edizione del talent show X Factor. Pseudonimo di Elisa Coclite, Casadilego è nata nel 2003 a Bellante, in provincia di Teramo.

Si appassiona alla musica sin da piccolissima visto anche il lavoro dei suoi genitori: sua madre, infatti, è una cantante, mentre il padre, Massimiliano Coclite, è insegnante di conservatorio e maestro di jazz. Ha studiato il pianoforte classico e anche la chitarra, anche se la sua carriera è influenzata dalla musica british e pop.

Il suo cantante preferito, infatti, è Ed Sheeran, e il nome d’arte di Casadilego prende ispirazione proprio da una canzone del cantante britannico dal titolo Lego House.

“Casadilego per me è tante cose – ha spiegato la cantante in un’intervista – È innanzitutto un omaggio al mio cantante del cuore, che è Ed Sheeran, nonché colui che mi ha immesso in questo mondo della musica moderna pop. L’iniziatore ecco. La guida. Oltre questo, però, Casadilego è reminder. Mi ricorda tutti i giorni che il futuro, come il presente, sono impermanenti e che la vita è come una casa di lego. I mattoncini che si mettono si devono togliere, per raccoglierne degli altri. Voglio essere come una casa di lego e sapere accogliere le cose nuove, perché ci portano in passaggi meravigliosi”.

Raggiunge la notorietà nel 2020 quanto partecipa e vince la quattordicesima edizione di X Factor, accompagnata dal giudice Hell Raton. Fidanzata con Alessio, anche lui musicista, Casadilego calcherà per la prima volta il palco dell’Ariston per duettare nella terza puntata del Festival di Sanremo 2021 (qui tutte le notizie sulla kermesse) con Francesco Renga, sulle note di Una Ragione Di Più, brano di Ornella Vanoni.

