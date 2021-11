Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 9 novembre 2021 su Rai 3

CARTABIANCA ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 9 novembre 2021, su Rai 3 torna Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 9 novembre 2021, di Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rai 3.

Le anticipazioni della puntata di stasera, 9 novembre

Questa sera, martedì 9 novembre 2021, torna Bianca Berlinguer per una nuova puntata di Cartabianca. Il programma di approfondimento, giunto alla sesta edizione, affronterà i temi di attualità legati alla politica e al Covid. Ampio spazio verrà dedicato alla video inchiesta di TPI sulla rete clandestina di vescovi, preti e cattolici tradizionalisti che fanno campagna contro i vaccini anti-Covid. Opponendosi alla linea di Papa Francesco e del governo. Le immagini esclusive di Giulia Cerino ci porteranno nel mondo dei “No Vax” cattolici. Per loro il vaccino è il demonio e i morti a causa del virus non esistono. Appuntamento intorno alle 22.

Il governo punta a garantire a tutti un Natale sereno, senza particolari chiusure o restrizioni. Bisogna fare i conti però con il nuovo aumento dei contagi, per cui bisognerà spingere sulla vaccinazione, anche attraverso la terza dose, e sull’uso del Green Pass. Probabile inoltre un prolungamento dello Stato di emergenza. Tra i partiti, mentre si discute di manovra, si avvicina un altro importante banco di prova, la partita per il Quirinale. Il virus intanto in altri Paesi come la Germania corre forte, ma in molte città italiane non si placano le proteste dei No Pass. I grandi del Pianeta inoltre continuano a discutere di clima alla Cop26 di Glasgow. Di questo e molto altro si parlerà con esperti, politici e giornalisti nella puntata di oggi.

Gli ospiti di questa sera

Ospiti della puntata di oggi, 9 novembre 2021, del programma di Bianca Berlinguer Cartabianca saranno:

Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri – Movimento Cinque Stelle

Matteo Bassetti, direttore Clinica Malattie Infettive San Martino di Genova

Vittorio Sgarbi, critico d’arte e deputato Gruppo Misto

Luca Telese, vicedirettore TPI

Francesca Barra, giornalista

Federico Rampini, Corriere della sera

Mario Tozzi, geologo e conduttore di Sapiens

Annalisa Chirico, Il Foglio

Giovanni Sallusti, Libero

Valentina Petrini, giornalista

Padre Enzo Fortunato, direttore Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi

Valerio Rossi Albertini, fisico e ricercatore CNR

Mauro Corona, alpinista e scrittore

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 9 novembre 2021 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.