Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 9 febbraio 2021 su Rai 3

CARTABIANCA ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 9 febbraio 2021, su Rai 3 torna Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 9 febbraio 2021, di Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rai 3.

Le anticipazioni della puntata di stasera, 9 febbraio

Questa sera, martedì 9 febbraio 2021, nello studio di Bianca Berlinguer si parlerà ovviamente della delicata situazione politica. Oggi il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi ha ultimato il secondo giro di consultazioni, incontrando i principali partiti politici, per definire il perimetro della maggioranza e discutere dei temi che costituiranno il programma di governo. Si va verso un appoggio ampio all’esecutivo guidato dall’ex numero 1 della Bce, con solo Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che dovrebbe rimanere all’opposizione. Impazza quindi già il totoministri. Una giornata cruciale per risolvere questa crisi di governo. Silvio Berlusconi per l’occasione è tornato a Roma e ha guidato la delegazione di Forza Italia, intanto il M5s si prepara al volo sulla piattaforma Rousseau. Spazio poi ai temi dell’economia e alla campagna vaccinale, che deve ripartire e recuperare dopo i rallentamenti delle ultime settimane a causa dei problemi nella consegna delle dosi.

Gli ospiti di questa sera

Tra gli ospiti di Cartabianca di stasera, 9 febbraio 2021:

Giorgia Meloni, leader Fratelli d’Italia

Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute – Movimento Cinque Stelle

Oscar Farinetti, imprenditore

Massimo Galli, direttore di Malattie infettive Ospedale Sacco di Milano

Andrea Crisanti, microbiologo dell’Università di Padova

Paolo Mieli, giornalista e scrittore

Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano

Mariolina Sattanino, giornalista

Maurizio Belpietro, direttore La Verità e Panorama

Alessandro De Angelis, vicedirettore Huffington Post Italia

Iva Zanicchi

Enrico Lucci

Dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 9 febbraio 2021 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.

