Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 25 maggio 2021 su Rai 3

CARTABIANCA ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 25 maggio 2021, su Rai 3 torna Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 25 maggio 2021, di Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rai 3.

Le anticipazioni della puntata di stasera, 25 maggio

Questa sera, martedì 25 maggio 2021, nello studio di Bianca Berlinguer si parlerà ovviamente della situazione sanitaria, economica e sociale. Al centro dell’attenzione la campagna vaccinale che procede speditamente più o meno in tutte le Regioni e le ulteriori riaperture di questi giorni. Che estate ci attende? Quando potremo toglierci le mascherine? I dati dei contagi degli ultimi giorni sono piuttosto incoraggianti, ma non bisogna ancora abbassare la guardia. Inoltre, secondo le anticipazioni di Cartabianca di oggi, si parlerà delle tensioni all’interno dei partiti sulle misure economiche, l’attuazione e la gestione del Recovery Plan e la ricerca dei candidati da schierare nelle elezioni amministrative che coinvolgeranno le principali città come Roma e Milano. Tra i temi della puntata anche la tragedia sul Mottarone e il caso Copasir. Di questo e di molto altro si parlerà nello studio di Bianca Berlinguer con opinionisti, giornalisti, politici ed esperti.

Gli ospiti di questa sera

Ospiti del programma di Bianca Berlinguer Cartabianca saranno:

Matteo Salvini, leader Lega

Maurizio Landini, segretario generale CGIL

Carlo Calenda, leader Azione

Massimo Galli, direttore Malattie Infettive Ospedale Sacco di Milano

Paolo Mieli, giornalista e scrittore

Bruno Vespa, conduttore di Porta a porta

Riccardo Iacona, conduttore di PresaDiretta

Loretta Forelli, imprenditrice

Costantino della Gherardesca, conduttore tv

Cristina Bowerman, chef

Marco Cattaneo, direttore National Geographic e Le Scienze

Italia Orofino, operaia Whirlpool di Napoli

Valerio Rossi Albertini, fisico e ricercatore CNR

Enrico Lucci

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 25 maggio 2021 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.