Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 23 giugno 2020 su Rai 3

CARTABIANCA ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 23 giugno 2020, torna Cartabianca, il programma di Rai 3 con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera di Cartabianca, dalle 21,20 su Rai 3.

Cartabianca: le anticipazioni della puntata di stasera, 23 giugno

Questa sera, 23 giugno 2020, nello studio di Bianca Berlinguer si continuerà a parlare di emergenza Coronavirus, con la curva dei contagi che continua a calare ma anche alcuni nuovi focolai in alcune zone d’Italia, subito rese zone rosse, come Mondragone in Campania o Palmi in Calabria. Durante il talk verranno riaffrontati i temi legati poi alla crisi economica innescata dall’emergenza Covid, con un’estate in cui viene incentivato il turismo all’interno dei confini nazionali. Spazio poi alla politica, con il centrodestra che ha trovato un accordo per quanto riguarda i candidati alle prossime elezioni regionali. Di tutto questo e molto altro si parlerà stasera a Cartabianca con tanti ospiti, collegamenti e servizi.

Gli ospiti di questa sera

Saranno ospiti della puntata di stasera di Cartabianca: Giorgia Meloni, leader Fratelli d’Italia

Manlio Di Stefano, Sottosegretario agli Esteri – Movimento Cinque Stelle

Oscar Farinetti, imprenditore

Massimo Galli, direttore Malattie Infettive Ospedale Sacco di Milano

Francesco Le Foche, responsabile Day hospital di Immunoinfettivologia Policlinico Umberto I di Roma

Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano

Paolo Mieli, giornalista e scrittore

Maurizio Belpietro, direttore La Verità e Panorama

Gianluigi Cimmino, imprenditore

Michele Mirabella, divulgatore e conduttore di Tutta Salute

Mauro Corona, alpinista e scrittore

Cartabianca anticipazioni: dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 23 giugno 2020 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando.

Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.

