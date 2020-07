Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 21 luglio 2020 su Rai 3

CARTABIANCA ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 21 luglio 2020, su Rai 3 torna Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 21 luglio 2020, di Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rai 3.

Cartabianca: le anticipazioni della puntata di stasera, 21 luglio

Questa sera, 21 luglio 2020, nello studio di Bianca Berlinguer si parlerà di Recovery Fund, con l’accordo tra Paesi per il pacchetto di aiuti post emergenza Coronavirus che è arrivato la scorsa notte dopo diversi giorni di negoziati. La ripartenza dell’economia italiana sarà nuovamente il focus della puntata della trasmissione in onda su Rai 3, nel corso della quale si parlerà molto di turismo e delle grandi difficoltà dei commercianti di quest’ultimo periodo. Un servizio, infatti, mostrerà le strade di Roma, città simbolo del turismo, praticamente deserte. A raccontare i disagi di ristoratori e negozianti, che affermano tutt’oggi che gli aiuti del governo sono insufficienti a sanare la loro situazione, lo chef e imprenditore Antonello Colonna. Di tutto questo e molto altro si parlerà stasera a Cartabianca con tanti ospiti, collegamenti e servizi.

Gli ospiti di questa sera

Saranno ospiti di questa sera di Bianca Berlinguer:

Pier Luigi Bersani, Presidente Articolo Uno

Luca Zaia, Presidente Veneto – Lega

Michele Emiliano, Presidente Puglia – Partito Democratico

Massimo Galli, direttore Malattie Infettive Ospedale Sacco di Milano

Lucia Annunziata, giornalista e conduttrice di “1/2 h in più”

Alessandro Sallusti, direttore Il Giornale

Al Bano Carrisi, cantautore

Mauro Corona, alpinista e scrittore

Cartabianca anticipazioni: dove vederlo in tv e in streaming

