Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 20 settembre 2022 su Rai 3

Questa sera, martedì 20 settembre 2022, su Rai 3 torna Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 20 settembre 2022, di Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rai 3.

Le anticipazioni della puntata di stasera, 20 settembre

Questa sera, martedì 20 settembre 2022, torna Bianca Berlinguer per una nuova puntata di Cartabianca. Nella settimana che ci porterà al voto del 25 settembre, questi ultimi giorni di campagna elettorale, i possibili esiti delle elezioni e le sfide che dovrà affrontare il nuovo governo, a cominciare dalla crisi energetica. Anche stasera, Cartabianca affronterà come di consueto tutti i temi legati all’attualità, alla politica e al sociale, con dibattiti in studio alla presenza di ospiti rappresentativi della politica italiana ed estera, delle questioni stringenti legate all’attualità del Paese, del mondo della cultura e dello spettacolo. Tra i temi caldi, il caro bollette e la situazione in Ucraina. Di questo e molto altro si parlerà con politici, giornalisti, opinionisti ed esperti.

Gli ospiti di questa sera

Ospiti della puntata di oggi, martedì 20 settembre 2022, del programma di Bianca Berlinguer Cartabianca saranno:

Massimo Cacciari, filosofo

Paolo Mieli, storico

Alessandro Orsini, prof. Sociologia del terrorismo internazionale

Andrea Scanzi, il Fatto Quotidiano

Rita Dalla Chiesa, Forza Italia

Alan Friedman, giornalista e scrittore

Lucia Azzolina, Impegno civico

Francesco Borgonovo, vicedirettore La Verità

Valentina Petrini, giornalista

Annalisa Chirico, giornalista

Matteo Bassetti, Direttore Clinica Malattie infettive San Martino di Genova

Maddalena Loy, giornalista

Valerio Rossi Albertini, fisico e ricercatore CNR

Mauro Corona, alpinista e scrittore

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 20 settembre 2022 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 103 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.