Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 12 ottobre 2021 su Rai 3

CARTABIANCA ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 12 ottobre 2021, su Rai 3 torna Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 12 ottobre 2021, di Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rai 3.

Le anticipazioni della puntata di stasera, 12 ottobre

Questa sera, martedì 12 ottobre 2021, torna Bianca Berlinguer per una nuova puntata di Cartabianca. Il programma di approfondimento, giunto alla sesta edizione, dedicherà ampio spazio agli scontri dello scorso weekend dopo le manifestazioni dei No Green pass. Quanto è accaduto a Roma, con l’assalto alla sede della Cgil e al Policlinico Umberto I, ha acceso il dibattito politico. Sabato i sindacati scenderanno in piazza per una manifestazione contro i partiti e gli esponenti neofascisti. Il Pd ha chiesto lo scioglimento di Forza Nuova, ma il centrodestra non è d’accordo. Intanto dal 15 ottobre il Green Pass diventerà obbligatorio suoi luoghi di lavoro: cosa cambierà? Domenica e lunedì sarà poi la volta dei ballottaggi, che riguarderanno anche due importanti città come Roma e Torino. Spazio anche per le ultime sul Covid, dopo che nei giorni scorsi si è raggiunto l’obiettivo dell’80% della popolazione immunizzata.

Gli ospiti di questa sera

Ospiti della puntata di oggi, 12 ottobre 2021, del programma di Bianca Berlinguer Cartabianca saranno:

Marco Travaglio, direttore Il Fatto Quotidiano

Nicola Zingaretti, Presidente Regione Lazio – Partito Democratico

Elisabetta Gardini, Fratelli d’Italia

Luigi Marattin, Italia Viva

Gianluigi Paragone, Italexit

Matteo Bassetti, Direttore Clinica Malattie Infettive San Martino di Genova

Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidano

Valentina Petrini, giornalista

Federica Angeli, la Repubblica

Vauro, vignettista

Umberto Carriera, ristoratore “Io Apro”

Valerio Rossi Albertini, fisico e ricercatore CNR

Mauro Corona, alpinista e scrittore

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 12 ottobre 2021 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.