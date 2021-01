Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 12 gennaio 2021 su Rai 3

CARTABIANCA ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 12 gennaio 2021, su Rai 3 torna Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 12 gennaio 2021, di Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rai 3.

Cartabianca: le anticipazioni della puntata di stasera, 12 gennaio

Questa sera, martedì 12 gennaio 2021, nello studio di Bianca Berlinguer si parlerà ovviamente dell’emergenza Coronavirus: oggi in Italia arrivano le prime dosi del vaccino Moderna, ed entro fine mese dovrebbe arrivare l’approvazione per quello AstraZeneca. Intanto il Governo è alle prese con un delicato Cdm, in programma questa sera, sul Recovery Plan. Renzi potrebbe ritirare i suoi ministri, sancendo la crisi dell’esecutivo Conte? Quali gli scenari per la maggioranza? Spazio poi alle misure per il prossimo Dpcm, in vigore dal 16 gennaio. Ci saranno nuove strette, come il permanere del divieto dello spostamento tra Regioni e il coprifuoco alle 22, oltre che il divieto di asporto per bar e ristoranti dopo le 18, per far fronte ad una possibile terza ondata di contagi.

Gli ospiti di questa sera

Tra gli ospiti di Cartabianca di stasera, 12 gennaio 2021:

Mauro Corona ci sarà?

Mauro Corona stasera, martedì 12 gennaio 2021, sarà a Cartabianca? Al momento non c’è ancora alcuna certezza sul futuro dell’opinionista “sanzionato” dai vertici Rai dopo un acceso scontro con la conduttrice Bianca Berlinguer (QUI IL VIDEO) durante la diretta del 29 settembre. L’eccentrico scultore/alpinista, presenza fissa del talk dal 2018, è stato escluso nonostante le scuse pubbliche fornite alla conduttrice. “Mi manca il programma, mi ero affezionato a Bianca Berlinguer. È un lavoro a cui tenevo e tengo ancora. Nonostante le cadute di stile, le cafonate, sono una persona onesta per cui avrei voluto almeno una possibilità per poter chiedere scusa il martedì in quella trasmissione che è stata il luogo del misfatto. Purtroppo non mi è stato possibile, mi bastava almeno una possibilità perché le scuse vanno fatte in pubblico dove si è sbagliato”, ha dichiarato Mauro Corona a L’Assedio, programma in onda sul Nove condotto da Daria Bignardi. Il veto secondo il sito Dagospia arriverebbe dal direttore di Rai 3 Franco Di Mare: “La questione è seria e riguarda i diritti delle donne, che sono stati vilipesi e calpestati – ha detto a Striscia la Notizia -. Non è una questione privata tra Berlinguer e Corona, ma riguarda i principi etici a cui l’azienda fa riferimento. È l’azienda che fa questa scelta”.

Dove vederlo in tv e in streaming

Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network.

