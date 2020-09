Cartabianca, lite tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer: “Conduci da sola, gallina”, “Non si permetta” | VIDEO

Nuova lite a Cartabianca tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer. L’ennesimo botta e risposta tra la conduttrice e lo scrittore è subito diventato virale sui social. “Non si permetta di dirmi gallina”, ha risposto bruscamente Berlinguer nel corso della puntata di ieri, 22 settembre 2020, del talk politico di Rai 3. A quel punto Corona ha alzato ancora di più la voce: “Senta Bianchina, se mi vuole qui tutta la stagione mi fa dire le cose. Altrimenti la mando in malora e me ne vado. Da stasera la trasmissione se la conduce da sola, gallina!”.

La discussione è nata per un riferimento esplicito ad un albergo che lo scrittore ha tentato di fare, venendo bloccato dalla conduttrice: “Non possiamo fare pubblicità. Non posso accettare che lei diventi maleducato e sgradevole, insultandomi mentre conduco la trasmissione. Ci sono regole che anche lei deve rispettare”. Corona ha ribattuto: “Non dico più niente, tutto qui, arrivederci e mi stia bene”. Il tutto sotto lo sguardo divertito di Claudio Amendola, che ha assistito alla scena in collegamento.

