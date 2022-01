Caro Battiato: anticipazioni e ospiti dell’omaggio al grande cantautore su Rai 3

Stasera, mercoledì 5 gennaio 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Caro Battiato, una serata speciale per omaggiare il grande cantautore italiano morto alle 5 del mattino del 18 maggio 2021, all’età di 76 anni. A condurre per mano i telespettatori nei luoghi del Maestro, dalle pendici dell’Etna a Milano, c’è Pif, che rivivrà anche lo straordinario concerto-tributo tenutosi lo scorso settembre all’Arena di Verona e al quale hanno partecipato tutte le star della musica italiana. Da Jovanotti che ha cantato “L’era del cinghiale bianco” a Gianni Morandi con “Che cosa resterà di me”, scritta proprio per lui; da Emma con “L’animale” a Fiorella Mannoia con “La stagione dell’amore”; da Gianna Nannini con “Cuccurucucu” a Colapesce e Dimartino con “Bandiera bianca”; da Mahmood con “No time no space” a Carmen Consoli con “Tutto l’universo obbedisce”. Tra un brano e l’altro, nel backstage, Pif avrà modo di incontrare gli amici storici dell’artista siciliano. Perché “Caro Battiato” da un lato vuole ricordarlo ai fan per quanto ha fatto, ma anche offrire, a chi non ha saputo o potuto apprezzarlo fino in fondo, gli strumenti per coglierne al meglio l’estro e la genialità.

Le parole di Pif

“Tutto nasce dal mio dramma”, ha detto Pif a La Repubblica, “ho conosciuto Battiato dietro le quinte di un programma di Linus su Rai 2. Gli dissi: “Io non le rivolgerò la parola perché ho deciso che con i miei miti non ci parlo”, gli spiegai che ero spaventato. Mi intimoriva il suo lato mistico, ma poi — non potevo sospettarlo — ho scoperto che era anche un amante delle barzellette. Mi hanno raccontato come fosse autoironico, simpaticissimo. Il dramma della mia vita è la timidezza che non mi fa vivere esperienze meravigliose. La mia canzone preferita? Non ne ho una in particolare, tendenzialmente mi piacciono tutte. Battiato era speciale perché riusciva a unire l’alto e il basso, era sofisticato ma per tutti. E ha un’altra caratteristica incredibile, esprime sicilianità senza i cliché della Sicilia. A un certo punto Enzo Avitabile dice una cosa bellissima: “Franco, sei stato la musica e la poesia, e sei stato il contrario della musica e della poesia”. Quando le persone non ci sono più si parla bene di loro, ma parlare bene di Battiato non è retorico. Era unico”.

Streaming e tv

Dove vedere Caro Battiato in diretta tv e live streaming? L’omaggio al grande artista italiano andrà in onda, come detto, stasera – 5 gennaio 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.