Captain America – Civil War: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 17 febbraio 2025, va in onda in prima serata su Italia 1 il film Captain America: Civil War, un grande classico del genere di animazione e fantascienza del 2016, diretto da Anthony e Joe Russo, con Chris Evans e Robert Downey Jr. Si tratta del seguito di Captain America: The Winter Soldier. Anche questo episodio è ovviamente basato sul famoso personaggio dei fumetti della Marvel. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo la battaglia di Sokovia, Captain America, la Natasha Romanoff, Falcon e Wanda combattono contro Brock Rumlov/Crossbones per impedirgli di appropriarsi di un’arma biologica custodita in un laboratorio di Lagos, in Nigeria. Rumlov,messo alle strette, si fa saltare in aria, uccidendo anche alcuni volontari del Wakanda. Così la reputazione degli Avengers nell’opinione pubblica subisce un duro colpo. Per questo motivo il Governo sottopone ai Vendicatori un concordato, i cosiddetti Accordi di Sokovia, con cui si decide che le azioni dei supereroi debbano vagliate e approvate dallo Stato.

Tony Stark, ancora in preda ai sensi di colpa per aver creato Ultron e aver causato la distruzione di Sokovia, è d’accordo sulla supervisione, mentre Rogers ritiene che un controllo del genere sia pericoloso. Durante la conferenza di Vienna, dove devono essere ratificati gli accordi, una bomba piazzata da Bucky Barnes/Winter Soldier uccide il re di Wakanda. Suo figlio T’Challa/Pantera Nera giura vendetta e riuscirà poi a rintracciare Barnes a Bucarest, ma Falcon e Captain America interverranno per proteggerlo: la polizia, giunta sul posto, arresta tutti e quattro.

Nella prigione di Berlino, Rogers – secondo la trama di Captain America: Civil War – capisce che Bucky ha subito un lavaggio del cervello, riesce a farlo rinsavire, fugge con lui, cercando l’aiuto di Ant-Man, Occhio di Falco e Wanda. Nel frattempo Iron Man convince il generale Ross a intervenire e intercettare i fuggitivi, supportato da Natasha, Visione, War Machine e Spider-Man. Inizia così un’epica battaglia senza esclusione di colpi all’aeroporto di Lipsia tra i vari supereroi, con Stark che nel finale scopre che dietro agli attentati e alle discordie degli Avengers si nasconde la mano dell’HYDRA, l’organizzazione terroristica di stampo nazista.

Captain America – Civil War: il cast

Abbiamo visto la trama di Captain America – Civil War, ma qual è il cast? Ecco l’elenco completo degli attori e i personaggi interpretati:

Chris Evans: Steve Rogers / Capitan America

Robert Downey Jr.: Tony Stark / Iron Man

Scarlett Johansson: Natasha Romanoff / Vedova Nera

Sebastian Stan: Bucky Barnes / Soldato d’Inverno

Anthony Mackie: Sam Wilson / Falcon

Don Cheadle: James Rhodes / War Machine

Jeremy Renner: Clint Barton / Occhio di Falco

Chadwick Boseman: T’Challa / Pantera Nera

Paul Bettany: Visione

Elizabeth Olsen: Wanda Maximoff / Scarlet

Paul Rudd: Scott Lang / Ant-Man

Emily VanCamp: Sharon Carter / Agente 13

Tom Holland: Peter Parker / Spider-Man

Frank Grillo: Brock Rumlow / Crossbones

William Hurt: Thaddeus Ross

Daniel Brühl: Helmut Zemo

Streaming e tv

Dove vedere il film Captain America: Civil War in diretta tv e live streaming? La pellicola va in onda lunedì 17 febbraio 2025 su Italia 1 a partire dalle 21.20. Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a Mediaset Infinity, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Mediaset. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.