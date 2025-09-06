Camilleri 100: l’omaggio di Rai 1 a 100 anni dalla nascita dello scrittore

A 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri, la Rai, considerata da lui una “seconda casa”, ricorda l’autore e l’uomo con una ricca programmazione. In particolare questa sera in prima serata, sabato1 6 settembre 2025, alle ore 21.30 va in onda il documentario Camilleri 100, nel giorno del suo 100esimo compleanno. Vediamo insieme le informazioni.

Anticipazioni e ospiti

In occasione dei 100 anni dalla nascita di Camilleri, Rai 1 propone questa sera in prima visione il documentario Camilleri 100, scritto e diretto da Francesco Zippel. Tante le testimonianze raccolte dal docufilm, coprodotto da Rai Documentari, che offre un ritratto dell’uomo, raccontandone il percorso artistico: da Luca Zingaretti e Michele Riondino che sveleranno il dietro le quinte delle serie che li hanno visti protagonisti, a Fiorello che racconterà il rapporto che lo legava a Camilleri. Le nipoti Arianna e Alessandra riveleranno momenti privati, mentre Fabrizio Gifuni e Sergio Rubini ricorderanno gli anni in cui furono suoi studenti in Accademia.

Al via poi il 9 settembre il ciclo “Camilleri incontra Montalbano”, con la riproposizione degli episodi de “Il Commissario Montalbano” in prima serata su Rai 1. Sarà l’occasione per ritornare a Vigàta e rivedere, ogni martedì sera, 15 titoli della serie di Rai Fiction tra le più amate dal pubblico tv, tratte dai testi di Camilleri, da “Il covo di vipere” a “La giostra degli scambi”.

A partire dal sesto episodio in onda il 15 ottobre, “Il Commissario Montalbano” sarà inoltre disponibile in 4K su Rai 4K, al canale 210 di tivùsat, la TV satellitare gratuita visibile in tutta Italia. Tutti gli episodi riproposti saranno disponibili, dopo la messa in onda, sulla piattaforma di RaiPlay. Andranno così ad aggiungersi ai 15 titoli già online su piattaforma dal 1° settembre, componendo il boxset completo della serie (37 titoli), per la prima volta interamente disponibile su RaiPlay in esclusiva, fino al 30 gennaio 2026.

Streaming e tv

Dove vedere Camilleri 100 in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 questa sera, 6 settembre 2025, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.