Caduta libera – Campionissimi: anticipazioni e ospiti dell’ultima puntata, 5 gennaio

Questa sera, mercoledì 5 gennaio 2022, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la quarta e ultima puntata di Caduta libera – Campionissimi, programma condotto da Gerry Scotti che ha visto sfidarsi nei singoli appuntamenti del game show co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy un super campione della storia delle dieci edizioni del programma con altri otto campioni del passato e due personaggi famosi: nella finale in onda oggi, mercoledì 5 gennaio, si eleggerà il “Campionissimo di Caduta Libera”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

In questa puntata conclusiva sulla botola centrale troveremo il Campione in carica, Michele Marchesi (campione per 32 puntate, ancora imbattuto, con un montepremi complessivo vinto di 275.000 euro). A sfidarlo, sulle dieci botole, ci saranno i tre Campioni vincitori dei primi tre speciali, ovvero Nicolò Scalfi, Maria Grazia Grimaldi e Christian Fregoni, altri cinque campioni del passato del game show (Monica De Lisio, Gabriele Giorgio, Silvio Modesti, Edoardo Riva e Giovanni Trovato),e due vip, Aurora Ramazzotti e Alessandra Viero. Ospiti della serata: Amanda Lear, Cristiano Malgioglio, i Gemelli di Guidonia e Raul Cremona. Al termine della puntata verrà eletto il “Campionissimo 2021 di Caduta Libera”.

Streaming e tv

Dove vedere la quarta e ultima puntata di Caduta libera – Campionissimi in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda questa sera, mercoledì 5 gennaio 2022, alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.